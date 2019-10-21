Дебил и подонок: Коломойский снова "отличился" высказыванием

Игорь Коломойский после скандального высказывания в адресс Валерии Гонтаревой "отличился" еще одним острым выпадом. В интервью изданию "Настоящее Время" олигарх сказал, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов "дебил", а министр культуры Владимир Бородянский - "подонок".

Отметим, что таким образом Коломойский отреагировал на критику членами Кабмина скандального номера "Квартала 95" и хора Веревки, в котором те высмеяли поджег дома Гонтаревой (Милованов в своем Facebook написал, что шутки "кварталовцев" могут восприниматься внешними инвесторами как подтверждение связей между олигархами и властью, а Бородянский попросил прощения у экс-главы НБУ за то, что народный хор подпевал Евгению Кошевому).

"Я считаю, что после такого заявления министр экономики должен немедленно написать заявление об отставке, потому что это говорит о его уровне как министра. Другого слова как "дебил" для этого просто не найдешь. Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил", - сказал Коломойский.

А министр культуры Бородянский, отметил олигарх, "не дебил".

"Он извинялся перед Гонтаревой. Так вот: пусть лучше извинится перед всеми пострадавшими от Гонтаревой. Кроме Коломойского. Потому что когда он извиняется за кого-то перед Гонтаревой, это значит, что он не дебил, а подонок", - добавил бизнесмен.

Интервью Коломойского изданию "Настоящее Время"