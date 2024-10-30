Признание Una Pizza Napoletana

Una Pizza Napoletana, пиццерия в Нью-Йорке под руководством Энтони Мангиери, получила звание лучшей пиццерии в мире по версии итальянского рейтинга 50 Top Pizza 2024 года.

Это первый случай, когда победителем стало заведение из США, которое три года подряд возглавляет рейтинг лучших пиццерий в стране. Успех Una Pizza Napoletana свидетельствует об изменении в гастрономических предпочтениях, где американский стиль приготовления пиццы смог соперничать с итальянскими традициями.

Энтони Мангиери стал символом новой эры в мире пиццы, преданность которой поражает как местных жителей, так и туристов. Пиццерия стала настоящим явлением, привлекая гостей со всех уголков мира, желающих попробовать лучшую пиццу.

Путь к успеху Энтони Мангиери

Энтони Мангиери, владелец пиццерии, с детства мечтал стать пиццайоло. Его первая пицца была испечена в 15 лет, и с тех пор он не останавливался в поисках идеальной рецептуры.

Для приготовления пиццы он использует натуральную закваску, лучшие ингредиенты, в том числе помидоры Сан-Марцано и дикий орегано из Амальфи. Благодаря индивидуальному подходу к каждому этапу приготовления,

Мангиери обеспечивает высокое качество блюд. Все тесто готовит самостоятельно, а ресторан не открывается без его присутствия. Это позволяет сохранять высокие стандарты и последовательность в каждой пике.

Молодой Энтони Мангиери (фото: facebook.com/UnaPizzaNapoletana)

Различия и секреты приготовления в Una Pizza Napoletana

У Una Pizza Napoletana используется уникальное тесто, которое всегда остается влажным и нежным.

Мангиери уверен, что именно такой подход к затворению и выпеканию обеспечивает неповторимый вкус. Его пицца отличается невероятной корочкой, которая является мягкой, нежной и покрытой угольками.

Кроме классических вариантов, таких как Margherita, Энтони еженедельно предлагает новую пиццу, позволяющую экспериментировать с ингредиентами. Среди его творений можно найти пиццу с лазаньей или итальянскими кедровыми орехами.

Воздействие на пиццерийный бизнес

Признание Una Pizza Napoletana на международной арене является значительным достижением для пиццерийного бизнеса в США. Это свидетельствует о том, что американские рестораны могут соперничать с традиционными итальянскими заведениями.

Многочисленные нью-йоркские пиццерии, такие как Ribalta и Don Antonio, также получили признание, что подтверждает высокое качество пиццы в этом городе.

Мангиери не собирается расширять свою сеть, поскольку считает, что только один ресторан позволяет ему сосредоточиться на всех деталях. Этот подход к бизнесу может послужить примером для других предпринимателей в гастрономической сфере.

Победа Una Pizza Napoletana подчеркивает растущую популярность американской кухни среди туристов и гурманов. В Италии наблюдается определенный спад интереса к традиционному приготовлению пиццы, поскольку многие заведения ориентируются на туристов, предлагая им упрощенные версии.

Una Pizza Napoletana становится символом этой трансформации, поражая гостей своей преданностью ремеслу и качеством блюд.

Пицца в Una Pizza Napoletana (фото: facebook.com/UnaPizzaNapoletana)

Una Pizza Napoletana: цены на пиццу

Una Pizza Napoletana, расположенная по адресу 210 11th St в Нью-Йорке, славится своими классическими неаполитанскими пиццами, печущимися в дровяной печи. В меню представлено несколько популярных вариантов, которые следует рассмотреть:

Marinara - 22 доллара

Состав: томаты Сан-Марцано, масло экстра-юрид, орегано, чеснок, базилик, морская соль (без творога).

Margherita - 22 доллара

Состав: томаты Сан-Марцано, буфало моцарелла, масло экстра-юрид, базилик, морская соль.

Bianca - 22 доллара

Состав: буфало моцарелла, масло экстра-юрид, чеснок, базилик, морская соль (без томатов).

Filetti - 22 доллара

Состав: свежие красные томаты, буфало моцарелла, чеснок, масло экстра-юрид, базилик, морская соль.

Ilaria - 22 доллара

Состав: копченая моцарелла, свежие красные томаты, руккола, масло экстра-юрид, морская соль.

Apollonia (только в субботу) - 25 долларов

Состав: свежие яйца, пармезан, буфало моцарелла, салями, масло экстра-юрид, базилик, чеснок, морская соль и черный перец.