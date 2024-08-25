Где сейчас и чем занимается Анастасия Петрик, которая выиграла "Детское Евровидение-2012"

Петрик после победы на Евровидении (фото: wikipedia.org)

Что известно о Насти Петрик

Настя родилась в 2002 году в Одессе в семье музыкантов: отец - клавишник, а мама - скрипачка.

Сильным вокалом с детства отличалась не только она, но и ее старшая сестра Виктория, которая в 2008 году в возрасте 11 лет участвовала в "Детском Евровидении", где заняла второе место.

Сестры Петрик часто выступали на одной сцене. Так, на шоу "Україна має талант-2" в 2010 году Настя выступала дуэте с Викторией, впечатлив судей Игоря Кондратюка, Влада Яму и Славу Фролову.

В 2010 году Анастасия Петрик заняла первое место в конкурсе "Детская Новая волна" в младшей возрастной категории. В следующем году она снова вышла на сцену конкурса как почетный гость. Девочка спела песню Ирины Билык "Снег" в дуэте с Филиппом Киркоровым.

Участие в "Детском Евровидении-2012" и "Новой волне"

8 июля 2012 года она победила в национальном отборе на "Детское Евровидение-2012", получив право представлять на нем Украину в финале.

На "Детском Евровидении" в Амстердаме украинка исполнила песню "Небо". Ее взрослый и сильный вокал понравился Европе. Песня впечатлила зрителей и профессиональное жюри - 12 стран-участниц оценили ее в 138 баллов.

В 2014 году девочка спела со старшей сестрой на сцене "Новой волны" в Юрмале - там она получила вторую премию конкурса.

Сотрудничество с россиянами

Еще в 2012 году Анастасия совместно с российским хип-хоп исполнителем T-killah записала песню "Маленький солдат", которая представлена в его дебютном альбоме Boom.

Маленькая артистка на сцене (фото: wikipedia.org)

Несмотря на начало российско-украинской войны, Петрик часто мелькала на российском ТВ. Украинка выступала в дуэтах с такими российскими исполнителями: Юлией Савичевой, Филиппом Киркоровым, Владом Соколовским. В 2017 году снималась в программе Андрея Малахова.

В 2017 году вышел клип Анастасии на песню Doors Closed. После этого у певицы не было новых релизов.

Где Петрик сейчас

До начала полномасштабного вторжения девушка жила в Одессе, а затем переехала со своими родителями в США (штат Филадельфия).

Сестры Петрик в 2019 году (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Петрик до полномасштабной войны (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

В апреле 2022 года в интервью американскому телеканалу CBS Philadelphia она рассказывала о начале войны в Украине и о том, как испугалась, когда услышала первые взрывы 24 февраля 2022 года. После вторжения Петрик с матерью выехали в США, где на тот момент находился отец семейства. Он уехал из страны за несколько месяцев до начала полномасштабной войны и хотел перевезти семью ради лучшей жизни.

Настя с родителями (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Сейчас звезда редко публикует фото и видео в Instagram. В основном это ее портреты или фото из путешествий.

Петрик сейчас (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

Тему войны в Украине девушка не поднимает в своем блоге, как и не публикует различные сборы на нужды ВСУ, беженцев или для пострадавших в следствии российской агрессии.

Девушка наслаждается жизнью за границей (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)

В 2024 году певице исполнилось 22 года. Последняя публикация артистки - с таинственным незнакомцем. Возможно, таким образом Петрик анонсировала изменения в личной жизни.

Настя с возлюбленным (фото: instagram.com/petryk2002anastasia)