Wi-Fi всегда рядом: топ-8 идеальных городов для цифровых кочевников

Wi-Fi - это не просто удобство, а необходимость в мире, где удаленная работа стала нормой. Для цифровых кочевников, путешествующих по миру, Wi-Fi часто важнее всего остального.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о городах, которые предлагают лучший бесплатный интернет, а также советы, где его найти.

Сеул, Южная Корея

Сеул - это город, где технологии пронизывают каждый аспект жизни. Здесь бесплатный Wi-Fi доступен почти везде, что делает его идеальным местом для цифровых кочевников.

Сеть "Seoul_WiFi" охватывает почти все общественные места: парки, метро, автобусы и даже улицы. Скорость интернета здесь одна из самых высоких в мире - до 1 Гбит/с.

Где найти: станции метро, парки (например, Cheonggyecheon), кафе и библиотеки.

Совет: загрузите приложение "Visit Seoul" для удобного поиска точек доступа.

Таллинн, Эстония

Таллинн - это не только волшебный средневековый город, но и мировой лидер в сфере цифровых технологий. Здесь интернет является основным правом человека, и это чувствуется на каждом шагу.

Сеть "TallinnWiFi" доступна по всему городу, включая старые кварталы, парки и общественный транспорт.

Где найти: Ратушная площадь, парк Кадриорг, библиотеки и кафе.

Совет: посетите e-Estonia Showroom, чтобы узнать, как страна стала лидером в цифровой трансформации.

Тайбэй, Тайвань

Тайбэй - это город, где традиции сочетаются с современными технологиями. Здесь бесплатный Wi-Fi доступен в тысячах мест, что делает его удобным для работы и путешествий.

Сеть "iTaiwan" охватывает почти 7 000 точек доступа по всему городу. Скорость достаточная для видеоконференций и потокового видео.

Где найти: аэропорт, метро, музеи и удобные кафе.

Совет: зарегистрируйтесь онлайн через официальный сайт iTaiwan перед поездкой.

Хельсинки, Финляндия

Хельсинки - это город, где природа и технологии идеально сочетаются. Здесь бесплатный Wi-Fi доступен почти везде, что делает его привлекательным для цифровых кочевников.

Сеть "Helsinki City Open Wi-Fi" охватывает парки, общественный транспорт и даже пляжи.

Где найти: центральный вокзал, парк Эспланада, библиотека Oodi.

Совет: библиотека Oodi - это не только место для работы, но и архитектурный шедевр.

Свободный доступ к Wi-Fi является важным преимуществом для туристов (фото: Freepik.com)

Сингапур

Сингапур - это город будущего, где интернет является частью инфраструктуры. Здесь бесплатный Wi-Fi доступен в тысячах мест, что делает его идеальным для работы и отдыха.

Сеть "Wireless@SG" предоставляет бесплатный доступ в торговых центрах, парках и общественном транспорте.

Где найти: аэропорт Чанги, Gardens by the Bay, кафе и библиотеки.

Совет: зарегистрируйтесь через приложение Wireless@SG для автоматического подключения.

Берлин, Германия

Берлин - это город, где свобода и инновации идут рука об руку. Здесь бесплатный Wi-Fi доступен во многих местах благодаря гражданской инициативе.

Сеть "Freifunk" обеспечивает свободный доступ к интернету в кафе, парках и общественных пространствах.

Где найти: кафе, парки (например, Тиргартен), общественные пространства.

Совет: используйте приложение "Free Wi-Fi Berlin" для поиска точек доступа.

Токио, Япония

Токио - это город, где древние традиции встречаются с передовыми технологиями. Здесь бесплатный Wi-Fi доступен в тысячах мест, что делает его удобным для туристов и цифровых кочевников.

Сеть "Japan Connected-free Wi-Fi" охватывает аэропорты, станции метро и торговые центры.

Где найти: аэропорт Нарита, станции метро, торговые центры.

Совет: загрузите приложение "Japan Wi-Fi Auto-Connect" для автоматического подключения.

Нью-Йорк, США

Нью-Йорк - это город, который никогда не спит, и бесплатный Wi-Fi здесь доступен почти везде. Это делает его идеальным для работы и исследования.

Сеть "LinkNYC" предоставляет бесплатный доступ к интернету, а также звонки по США и зарядку устройств.

Где найти: Манхэттен, Бруклин, общественные парки.

Совет: используйте приложение "LinkNYC" для поиска ближайших точек.