Где в мире лучше всех говорят на английском и на каком месте Украина: рейтинг

Английский язык давно стал не только средством общения, но и важным инструментом обучения, карьеры и путешествий. Ежегодный рейтинг EF English Proficiency Index 2024, который составляется на основе результатов тестов более 2,1 миллиона человек, снова определил лучших и худших по этому показателю.
РБК-Украина (проект Styler) объясняет со ссылкой на материал издания EF Education, почему одни страны лидируют в знаниях, а другие отстают и какое место занимает Украина в этом списке.
Уже шестой год Нидерланды возглавляют список стран с наивысшим уровнем владения английским языком. Жители этой страны демонстрируют феноменальные навыки, позволяющие им комфортно общаться на английском языке в любых сферах жизни.
Второе место заняла Норвегия, отличающаяся высоким уровнем образования и использованием английского в бизнесе. Третье место досталось Сингапуру, где английский является одним из официальных языков, обеспечивающим его естественное внедрение в повседневную жизнь.
Интересно, что большинство стран с высоким уровнем английского находятся в Европе, тогда как Азия отметилась резким падением в рейтинге этого года.
Европейские страны продолжают удерживать свои позиции, но в рамках ЕС наблюдается некоторое снижение результатов. Очевидно, что инвестиции в образование и интеграцию английского в жизнь населения являются ключевыми факторами успеха.
Вот как выглядит рейтинг стран по знанию английского:
Украина в этом году оказалась в средней части рейтинга, несколько уступая соседям, таким как Польша и Румыния. Основная причина этого - неравномерность уровня преподавания английского языка в школах и недостаточная практика использования языка в повседневной жизни.
Тем не менее, среди молодежи, особенно в городах, наблюдается положительная динамика благодаря доступу к онлайн-курсам, англоязычному контенту и работе в международных компаниях.
Интерес украинцев к изучению английского растет, но часто не хватает системного подхода. В то же время в регионах ситуация менее оптимистичная, где уровень знаний значительно ниже.
Результаты этого года показали, что уровень английского в мире продолжает снижаться. Хуже всего с английским в Азии, особенно в крупных странах, как Индия и Китай, где в последние годы наблюдается спад.
Африка показала определенный прогресс, причем женщины здесь демонстрируют лучшие результаты, чем мужчины, что является уникальным для всего мира.
В Латинской Америке ситуация осталась стабильной, хотя региональные разногласия все еще значительны. Зато Ближний Восток, в частности, Саудовская Аравия, медленно, но уверенно улучшает свои позиции. Эти изменения свидетельствуют о том, что уровень английского в мире остается зависимым от экономического развития, инвестиций в образование и языковой политики каждой страны.
Результаты рейтинга подтвердили, что мужчины все еще демонстрируют несколько более высокий уровень владения английским, чем женщины. Впрочем, этот разрыв постепенно сокращается.
В Африке женщины традиционно имеют лучшие навыки, и именно их прогресс способствует повышению среднего уровня в регионе.
Интересно, что самый широкий разрыв наблюдается среди молодежи, в то время как с возрастом эти показатели выравниваются. Очевидно, что социальные и культурные факторы играют важную роль. Чем больше стран будет инвестировать в равный доступ к образованию, тем быстрее эти гендерные дисбалансы исчезнут.