Где искать "витамин молодости" Е и почему ни в коем случае нельзя допускать его дефицита

Что нужно знать о витамине Е

"Природный витамин Е существует в восьми химических формах, имеющих разные уровни биологической активности. Альфа - токоферол является единственной формой, отвечающей потребностям человека", - говорит врач.

Название токоферол происходит от греческого слова "toc" (ребенок) и "phero" (рожать). Это отражает немаловажную роль витамина для нормального развития плода.

"Витамин Е - жирорастворимое соединение, которое защищает клеточные мембраны от окисления и разрушения. Витамин Е не синтезируется в организме. Нарушение всасывания жиров, которое может наблюдаться на фоне патологии, поджелудочной железы, кишечника, желчного пузыря и печени, целиакии, муковисцидоза, может привести к снижению поступления витамина Е с продуктами", - объясняет Белинская.

К чему приводит дефицит витамина Е

"Симптомы дефицита включают нарушение зрения, слабость, уменьшение силы в мышцах, онемение конечностей, нарушение координации, сухость кожи, пигментацию", - говорит врач.

Токоферол хранится в жировой ткани, печени, мышцах. Обычный спектр витамина Е у взрослых составляет 5,5-17 мкг/мл.

Суточная потребность витамина Е - 15 мг для мужчин, женщин, беременных. Для кормящих мам - 19 мг.

Чем опасен избыток этого элемента

При чрезмерном употреблении витамина Е может наблюдаться диарея, рвота, вздутие, повышение давление.

"Долгосрочная безопасность приема высоких доз витамина Е вызывает сомнения. Данные свидетельствуют о возможном увеличении смертности и частоты сердечной недостаточности при длительном применении витамина Е (400 МЕ или более) у пациентов с хроническими заболеваниями", - отмечает Белинская.

По ее словам, высокие дозы угнетают агрегацию тромбоцитов. Два клинических исследования выявили повышенный риск геморрагического инсульта у участников, принимавших альфа-токоферол. Также в научных источниках встречается информация о риске развития рака простаты на фоне приема токоферола.

Где искать витамин Е

"Орехи, семена и растительные масла являются одними из лучших источников альфа-токоферола, значительное количество содержится в зеленых листовых овощах и обогащенных злаках", - говорит Белинская.

Большинство добавок, содержащих только витамин Е, обеспечивают ≥67 мг (100 МЕ природного витамина Е) питательного вещества. Это значение значительно превышает суточную потребность.

Где искать витамин Е (фото: Instagram/dr.belinska)

Взаимодействие с препаратами

Витамин Е может взаимодействовать с антикоагулянтами и антиагрегантами, симвастатином, ниацином, нутрицевтикой, с токоферолом, также может снижать эффективность химио- и радиотерапии.

"Поэтому принимать витамин Е следует только по назначению врача, учитывая все риски и потенциальную пользу", - говорит Белинская.