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Где растут самые вкусные грибы в лесу: секреты грибников

Пора отправляться на охоту за грибами! (фото: Pexels.com)
Автор: Феликс Коркин

Осень - это не только золотые листья и прохладный ветерок, но и время для тихой охоты на грибы. Важно знать, куда именно следует отправиться, чтобы вернуться из леса с полными корзинами деликатесов. Где какие грибы лучше искать и как выбрать идеальное место для сбора?

РБК-Украина (проект Styler) дает полезные советы, где именно искать грибы в лесу и какой именно гриб какие места "любит".

Лесные опушки: царство лисичек

Лесные опушки - лучшее место для тех, кто охотится за яркими и аппетитными грибами. Ищите их в открытых солнечных местах, где свет нежно пробивается сквозь ветки деревьев, особенно на краях леса, где лес встречается с лугом. Именно здесь лисички растут небольшими группами, часто среди низкой травы и мха.

Вот какие грибы там можно найти:

  • Лисички
  • Сыроежки
  • Лисички черные (редкий гриб)
  • Козляки

Лисички (фото: Википедия)

Березовые рощи: белые грибы и подберезовики

Березовые рощи привлекают любителей благородных грибов. Отправляйтесь в места, где густо растут березы, особенно на участках с влажной почвой, где белый гриб и подберезовик могут прятаться под опавшей листвой или даже в зарослях папоротника.

Вот какие грибы там можно найти:

  • Белые грибы
  • Подберезовики
  • Сыроежки зеленая и красная
  • Мухоморы (несъедобны, но часто встречаются)

Белый гриб (фото: Википедия)

Хвойные леса: место для настоящих гурманов

Хвойные леса дарят настоящим грибникам богатый выбор. Направляйтесь к молодым сосновым зарослям, где грибы любят расти на влажном мховом покрове. Опята и маслята особенно часто встречаются у пней и корней деревьев, подосиновики - в более густых и темных местах.

Вот какие грибы там можно найти:

  • Подосиновики
  • Маслята
  • Опята
  • Рыжики
  • Моховики

Маслята (фото: Википедия)

Лиственные леса: секретное место для маслят

Лиственные леса часто скрывают под своими кронами богатый урожай грибов. Собирайте грибы под дубами и грабами, особенно в местах, где много опавших листьев и почва хорошо сохраняет влагу. Маслята любят укрываться среди лиственных осадков, поэтому уделяйте внимание каждому углу.

Вот какие грибы там можно найти:

  • Маслята
  • Шампиньоны полевые
  • Опята летние и осенние
  • Поддубники

Шампиньоны полевые (фото: Википедия)

Болота: царство клюквы и мховики

Болота могут удивить своим грибным разнообразием. Ищите моховики и другие грибы на сырых и влажных участках, где мох образует мягкий ковер, особенно вблизи карликовых сосен и болотных берез. Грибы часто прячутся среди мхов и клюквы, поэтому будьте готовы исследовать эти места тщательно.

Вот какие грибы там можно найти:

  • Моховики
  • Лисички болотные
  • Опята болотные

Теперь, когда вы знаете, где искать свои любимые грибы, остается только взять корзину, надеть удобные сапоги и отправиться в осенний лес. Удачной вам грибной охоты!

Моховики (фото: Википедия)

Раньше мы писали, какие 5 съедобных грибов можно найти уже в сентябре.

Читайте также о 4 способах легко высушить грибы, чтобы долго их хранить.

При написании материала были использованы источники: издания "В лесу", griby.org.ua, Википедия.

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