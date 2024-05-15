Где пройдет Евровидение 2025: некоторые города уже отказались проводить конкурс

За право проводить Евровидение 2025 в Швейцарии будут соревноваться три города. Некоторые населенные пункты, которым предсказывали получение этого права и которые могли бы стать хозяином песенного конкурса, уже отказались от действа.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кто может принять Евровидение 2025, а где оно точно не состоится.

Какие города не будут принимать Евровидение 2025

Одним из основных кандидатов на проведение музыкального действа был город Лугано - это первый город, который вообще принял Евровидение в далеком 1956 году.

Однако заместитель мэра Лугано Роберто Бадаракко исключил возможность проведения конкурса в его городе.

"Было бы хорошо вернуть конкурс снова в Тичино (кантон, столицей которого является Лугано, - Ред.). Однако амбиции столкнулись с реальным положением дел в Лугано, а также во всем кантоне. К сожалению, у нас нет помещений, вмещающих до 15 тысяч зрителей. Есть LAC, Palazzo dei Congressi, Cornèr Arena, будущий спортивный зал и даже конференц-центр, но они никогда не достигнут нужного количества [зрительских мест]. Грустно, потому что событие такого масштаба наверняка оказало бы большое влияние на наш кантон. Но, я думаю, что это будет невозможно", - сказал он.

Исключил возможность проведения песенного конкурса и большой город Лозанна. Проблема - та же.

"Единственной площадкой, которая могла бы подойти по размерам, была бы Vaudoise Arena, но мы уже на грани необходимых возможностей. У нас также нет необходимых дополнительных помещений, в том числе для размещения пресс-центра. Но главное препятствие - календарь. Место должно быть доступно за несколько недель до начала мероприятия, а это невозможно из-за насыщенного хоккейного сезона", - объяснил мэр города Грегуар Юно.

Vaudoise Arena (фото: vaudoisearena.ch)

Интересно, что раньше Лозанна принимала Евровидение. Это было в 1989 году после победы Селин Дион, представлявшей Швейцарию.

Какие же города могут принять Евровидение 2025?

На днях власти Цюриха подтвердили швейцарским СМИ, что рассматривают возможность подачи заявки на проведение песенного действа.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день публично выразили заинтересованность принять Евровидение 2025 три швейцарских города:

Цюрих

Женева

Сент-Галлен

Смогут ли эти города технически обеспечить проведение такого большого конкурса, как Евровидение, должна решить швейцарская ассоциация общественного вещания SRG SSR. Именно она будет отвечать за проведение действа.