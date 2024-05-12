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Где пройдет Детское Евровидение 2024 и какими будут правила

Где пройдет детское Евровидение 2024 (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

Пока проходило взрослое Евровидение, в котором Украина заняла 3-е место, а победила Швейцария, стали известны даты и место проведения детского конкурса.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне Мовлення".

Где состоится Детское Евровидение 2024

В этом году конкурс впервые за свою историю пройдет в Мадриде. Испания будет принимать Детское Евровидение 2024 года.

Напомним, что в 2023 году на конкурсе победу одержала Зои Клозюр из Франции с песней "Cœur". Но поскольку страна-победитель Евровидения 2023 Франция принимала конкурс дважды за последние три года, организацию взял на себя испанский вещатель RTVE.

А вот Испания выиграла второй по счету Детский песенный конкурс Евровидения, который проходил в 2004 году.

"Мы рады, что через двадцать лет после их победы на Детском Евровидении конкурс наконец состоится в Испании. Мы благодарны RTVE за согласие провести 22-й Детский песенный конкурс Евровидения, который уже столько лет предоставляет молодым артистам со всей Европы невероятную платформу для демонстрации своего таланта. Мы с нетерпением ждем фиесты, которая ожидает нас в Испании в конце этого года", - говорит Мартин Остердаль, исполнительный директор Детского песенного конкурса.

Где состоится Детское Евровидение 2024 (фото: facebook.com/suspilne.eurovision)

Какими будут правила Детского Евровидения в 2024 году

Правила Детского песенного конкурса не требуют от вещателя-победителя проводить конкурс в следующем году, как в случае с Песенным конкурсом Евровидения, однако первоочередное право на организацию предоставляется именно победителю.

Суспільне мовлення которое является членом Европейского языкового союза, организует и проводит отбор песни и представителя от Украины, а также обеспечивает участие представителя Украины на Детском песенном конкурсе Евровидения 2024.

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