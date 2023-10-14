"Где мы броник такой найдем?" Жогло из "Варʼятів" рассказал, как проходил комиссию в военкомате

Хочет ли вступить в ряды ВСУ

Юморист заявил, что не боится вступить в ряды ВСУ. Однако военкомат считает знаменитость временно непригодным по состоянию здоровья.

"Это чистая правда. Я пришел проходить ВЛК, и все сказали: "О, какие люди. Где хотите служить?" Я говорю: "Ребята, где угодно. Просто найдите на меня разгрузку". А они сказали, что так нечестно", - рассказал комик.

Владимир Жогло (скриншот: youtube.com)

Жогло отметил, что готов служить Украине, однако по состоянию здоровья пока в армию его не зовут. Однако он подчеркнул, что не считается комиссованным.

В частности, на передовой перед воинами артист часто шутит о своем весе и военной службе.

"Мы говорим: "Представьте, Жогло попадает в одну из бригад. Сидит комбат и такой: "Ну ладно, разгрузка. Где мы броник такой найдем?" Я говорю: "Да у меня кум - Притула". А он говорит: "Даже Притула такой сбор не откроет". Жогло был бы уникальным снайпером. Не потому, что хорошо стреляет, а потому что может 18 часов неподвижно лежать", - поделился шутками артист.

Чем известен Владимир Жогло

Родился 3 августа 1988 года в маленьком селе Млынов Ровенской области. С детства хорошо пел, окончил музыкальную школу по классу скрипки.

Первый музыкальный коллектив, в котором пел Владимир Жогло - это церковный хор.

В 2009 году артист принимал участие в юмористическом проекте "Чорний Гуцул". Тогда судьба впервые свела Владимира Жогло и Сергея Притулу.

В 2010 году Владимир Жогло присоединился к проекту "Вар'яти". Он пишет сценарии и тексты шуток для "Вар'яти-шоу", выступает в костюмированных номерах и поет свои песни.

Также снялся в комедии "Подорожник", где сыграл одного из поваров.

Владимир Жогло (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)