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Где купить самые дешевые яйца и какие лучше выбрать

По чем яйца в Украине (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Яйца с наступлением лета "упали" в цене почти вдвое. Сейчас цены стартуют от 30 грн за десяток, если покупать нефасованный продукт. Но стоимость в магазинах варьируется, кроме того, покупателю предлагаются несколько категорий яиц в зависимости от размера.

Узнайте в материале Styler, в каких магазинах покупать яйца выгоднее всего.

Сколько стоят яйца

Самые дешевые яйца можно найти в Еко-маркете, там предлагается цена 2,99 грн за одну штуку.

В Форе одно яйцо стоит 3,49 грн, в АТБ просят 3,58 грн, в "Ашане" - 3,60 за 1 штуку, а в "Варусе" - 3,99 грн.

В других сетевых магазинах предложение яиц поштучно отсутствует, только в упаковках по 10-15 штук, но цена на них соответственно выше, от 50 грн за десяток.

*Мониторинг цен проводился 19 июня 2023 года.

В чем разница между яйцами С0 и С1

Согласно ДСТУ 5028:2008. "Яйца куриные пищевые технические условия (33 861)", продукция делится на несколько категорий. Яйца бывают разных классов и типов - диетические, extra (для экспорта) и так далее.

На прилавки магазинов чаще всего попадает яйцо класса "пищевое столовое". Буква "С" - это сокращение слова "столовое". А вот цифра (от 0 до 2) обозначает размер яйца.

Чаще всего среди яиц, предлагаемых в магазинах поштучно, встречаются яйца с цифрами 0 и 1. Так вот "0" - более крупные (от 63 до 72,9 г), "1" - более мелкие (от 53 до 62,9 г). Бывают также и яйца 2-й категории - они еще меньше (от 45 до 52,9 г).

Интересно, что на полке с поштучными яйцами можно встретить С1 и С0 рядом и в одну и ту же цену. Поэтому обращайте внимание на маркировку на каждом яйце, и если увидели С0 - выбирайте именно их.

А вот покупать коричневые или белые - дело индивидуальное. Цвет скорлупы на вкус и пользу яиц точно не влияет.

Важно!

Покупайте яйца только у надежных продавцов, где проводится санитарно-эпидемиологический контроль, а не у "бабушек" домашние. Они могут вам показаться вкусными, однако с таким десятком вы можете принести домой возбудителя тяжелой болезни - сальмонеллу.

Узнайте также, в чем разница в маркировке яиц и что означают все цифры и буквы, которыми обозначают этот товар.

Также читайте, за сколько минут варятся яйца всмятку.

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