Где и как лучше оставлять машину зимой, если нет гаража

Выбирайте правильное место

Чтобы сохранить машину в чистоте, не следует ставить ее прямо под окнами дома. Это поможет спасти авто от обвала снега зимой, что может нанести сильные повреждения.

Также не стоит становиться на свободное место возле мусорных контейнеров. Это грозит неприятным "знакомством" с мусороуборочной машиной.

К тому же будьте осторожны, оставляя машину возле деревьев, после каждого снега, дождя или ветра, вам придется снимать с нее кучу ветвей, которые могут причинить вред в виде царапин.

Купите чехол

Прекрасным решением проблемы может стать приобретение специального чехла для автомобилей. Такие чехлы состоят из прорезиненной ткани и непромокаемой пленки, что сохранит ваше авто летом от дождя, а зимой от примерзания чехла к машине.

К тому же долейте жидкости до максимального уровня. В бачок стеклоомывателя обязательно залейте качественную незамерзайку. Оставив в бачке воду, вы рискуете разрушить моторчик.

Берегите аккумулятор

Преимущества гаражного хранения

Неотапливаемый гараж в любом случае будет лучше уличного хранения. Кузов машины в таком гараже скорее остывает, чем на улице, а значит он скорее высохнет.

В теплом гараже машина сохранится лучше. Налипший на кузов снег будет быстро таять, а сама машина за короткий промежуток времени высохнет, что будет препятствовать гниению металлических элементов.