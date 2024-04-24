Где во дворе нельзя парковаться. Это должны знать все водители

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Можно ли парковаться во дворе

Парковка во дворе вполне законна и разрешена для всех владельцев авто. Однако есть некоторые нюансы.

Если вы живете в многоэтажном доме, то можете на постоянной основе оставлять авто во дворе. Однако нужно знать о запретах и опасностях таких парковочных мест.

Парковаться во дворе жилого дома не запрещена законом, но есть определенные правила. Нарушение этих правил может повлечь наложение штрафов или не очень приятную реакцию соседей.

Категорически нельзя паковать авто в следующих местах:

на газонах и клумбах

очень близко к мусорным бакам

осуществлять заезды на тротуар

своей неправильной парковкой предотвращать проезд специальной технике или государственным службам (например, скорая помощь, полиция, мусоровозы)

В общем, паркуя автомобили, водители также должны помнить об определенных дистанциях. Не следует парковать автомобиль ближе чем:

5 метров до контейнеров для сбора бытовых отходов

10 метров до выезда с прилегающей территории, перекрестка, пешеходного перехода, места выполнения дорожных работ

30 метров до остановки маршрутного транспорта

50 м до железнодорожного переезда

Что делать, если нет места во дворе

Если парковочных мест нет во дворе многоэтажного дома, их можно создать. Это возможно при наличии придомового участка. В таком случае, прежде всего следует убедиться, что такая территория существует.

Для этого следует изучить кадастр недвижимого имущества, где обычно сказываются такие территории.

Если в кадастре нет нужной информации, нужно собрать всех жителей для голосования.

Наказание за неправильную стоянку

Кроме штрафов могут быть другие наказания за неправильную парковку во дворе дома.

В частности, жильцы дома не любят злобных нарушителей и пытаются насолить им самостоятельно. Соседи могут предупреждать водителей, чтобы те не парковаться на тротуарах или детских площадках.

Иногда они оставляют записки на лобовом стекле с такими же просьбами. К тому же, могут применять "оригинальные" способы наказания.

Добавим, что согласно пункту 16.5 ПДД разрешается стоянка легковых автомобилей и мотоциклов в местах, обозначенных специальными дорожными знаками.

Поэтому если автомобиль припаркован так, что создает препятствие движению пешеходов, то можно получить штраф 680 гривен.