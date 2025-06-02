Уезжаете в отпуск? 6 способов, как не дать растениям засохнуть

Осмотрите растения перед поездкой

Прежде чем отправиться, важно проверить, все ли растения здоровы. Земля в горшках должна быть рыхлой, чтобы вода хорошо проникала к корням. Убедитесь, что в горшках есть дренажные отверстия и поддоны для избыточной воды.

За неделю до отъезда проверьте листья и ветви на наличие вредителей. Удалите тлю, клещей или мучнистого червеца специальными средствами, чтобы избежать заражения.

Избегайте пересушивания и резких температур

Растениям вредит как перегрев, так и холод. Включите кондиционер или отопление так, чтобы температура держалась на уровне 18-22°C днем и чуть ниже ночью.

Не ставьте горшки возле батарей или под вентиляцией. Солнце, которое бьет прямо в окно, может обжечь листья, поэтому шторы лучше слегка прикрыть. Влаголюбивые растения стоит сгруппировать или поставить на поддоны с водой и галькой.

Оставьте немного света

Растения нуждаются в свете для фотосинтеза, даже если вас нет дома. Не закрывайте шторы полностью - оставьте их полуоткрытыми, чтобы хоть немного солнца попадало в комнату.

Если дома есть умные жалюзи, можно управлять освещением дистанционно. Зимой или в темных помещениях полезно использовать фитолампы. Это особенно важно для светолюбивых растений.

Без правильного ухода есть риск потерять растения, оставляя их дома во время отпуска (фото: Freepik.com)

Поливайте с осторожностью

Главная ошибка - чрезмерный полив перед поездкой. Проверьте влажность почвы - если верхний слой сухой, полейте; если влажный - не трогайте. Избыток воды может привести к гниению корней.

Растения, которые не требуют много влаги (кактусы, сансевиерия), можно вообще не поливать. Если поливали в поддон, обязательно слейте воду через 30 минут.

Установите автополив

На долгий период можно обустроить систему автополива. Для этого подходят специальные глиняные конусы, капиллярные коврики, капельницы или даже обычные бутылки с водой.

Можно сделать капельный полив - поставить сосуд с водой рядом и соединить его с растением тканью. Перед поездкой протестируйте систему, чтобы избежать протеканий или забивания. В ботанических садах часто используют горшки со встроенными резервуарами.

Не спешите выбрасывать растения

Если по возвращении вы увидели сухие листья или поникшие стебли, не паникуйте. Можно сфотографировать растение и отправить снимок ботаническому консультанту или использовать мобильное приложение для диагностики.

Если почва совсем сухая, погрузите горшок в воду на 20 минут. Затем дайте влаге стечь и не поливайте снова, пока земля не просохнет. Если стебель еще зеленый под корой, есть шанс, что растение оживет.