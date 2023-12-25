Дайте празднику шанс: вот как создать новогоднее настроение во время войны

"Зачем все это?"

Социальный психолог Илья Бачурин рассказал, что холодная и темная ночь войны требует много сил каждый день для борьбы, для работы, для поддержки себя и близких как бы задает резонные вопросы: "зачем все это?", "есть ли нам что отмечать и праздновать?" , "могу ли я позволить себе это?", "действительно ли в этом есть смысл?".

Ответ на эти вопросы, конечно, у каждого свой. Люди точно не требуют от себя желания праздновать. Однако с психологической точки зрения существует много причин, почему даже в непростое время полезно дать новогодним праздникам шанс.

Праздники для самых темных времен

По словам психолога, во многих культурах по всему миру традиция проводить празднование именно посреди зимы при очень коротком световом дне прижилась не просто так. В это время все нуждаются в общении, поддержке, новых надеждах и вере в желаемые изменения.

Новогодние и рождественские праздники символизируют победу будущего над прошлым. Празднование в военное время позволяет сосредоточиться на будущем, воспитывая надежду и впереди оптимизм - более светлые дни. Эта надежда может являться мощным мотиватором для преодоления текущих трудностей.

Новогодние праздники упорядочивают нашу жизнь и придают нам опоры во времена неопределенности. Ведь они часто связаны с понятными, конкретными и даже приятными задачами и ритуалами.

Чувство общности

Колядованием, щедрованием, походами в гости, даже совместным приготовлением блюд и украшением елки - все это имеет свое положительное влияние на ощущение психологического благополучия и позволяет лучше преодолевать даже хронический стресс.

Новогоднее настроение - это выбор

Санта или Миколайчик в какой-то момент перестают приходить ко взрослым сами по себе. Однако открывается много возможностей, как создать новогоднее настроение для себя и близких.

Добрые дела

Эксперт отметил, что существуют тысячи добрых рождественских дел, которые могут помочь добиться праздничного настроения: