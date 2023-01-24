Оставьте в покое ваш ноутбук! Этому мифу о зарядке аккумулятора верить не стоит

Вредит ли ноутбуку постоянная зарядка?

Использование штатной зарядки не повредит вашему устройству. Современные ноутбуки оснащены контроллерами, которые следят за процессом зарядки. Как только аккумулятор оказывается заряжен на 100%, подача тока прекращается.

Возобновляется подача электроэнергии только тогда, когда часть заряда будет использована. У каждой модели ноута этот параметр индивидуальный, но обычно это 5-7%.

Зарядка происходит малыми токами, которые не влияют на ресурс батареи. То есть: если вы все время держите ноутбук включенным в сеть, то ничего плохо с ним не случится.

Более того, постоянные отключения от электроэнергии не позволят вам продлить срок службы батареи существенно. Она будет изнашиваться почти точно также, как и при постоянном подключении к сети, уверяют эксперты.

А что будет с циклами зарядки?

Циклы зарядки аккумулятора приведены в расчете на полную зарядку, то есть - от нуля до 100%. Если подключать адаптер каждый раз, как только батарея разрядится на 50%, то ресурс в циклах окажется в три раза больше.

Если не давать ноутбуку разряжаться больше, чем до 10-15%, то аккумулятор выдержит намного больше циклов.

Можно ли вытаскивать батарею и работать от сети?

Технически - можно, если в вашем ноутбуке аккумулятор легко снимается. У многих современных ноутбуков такой возможности нет. И есть два важных нюанса.

Во-первых, если вы работаете без батареи и отключится электроэнергия, то вы рискуете потерять все несохраненные данные.

Во-вторых, если батарея будет просто лежать на полке - она тоже будет разряжаться постепенно. За день или даже за неделю с ней ничего не случится, а вот при постоянном таком хранении она выйдет из строя в разы быстрее. Поэтому стоит держать ее непосредственно в гаджете.