Дайте йому проносного: у мережі обговорюють злодія, який проковтнув ланцюжок потерпілої

У Києві затримали злодія, який напав на жінку і відібрав у неї гаманець і золотий ланцюжок. Небайдужі кияни стали свідками нападу і допомогли затримати злочинця і передали його в руки копів. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Тепер злодієві "світить" до шести років в'язниці. Інцидент стався в Голосіївському районі на вулиці Голосіївській.

Як розповів начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин, поліцейські встановили, що до 73-річній жінці підбіг чоловік, зірвав з шиї ланцюжок, забрав гаманець і почав бігти.

"Зловмисника зупинили небайдужі громадяни, які стали свідками злочину. Це - 26-річний житель Луганської області, раніше судимий за крадіжки. Його затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України". Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли гаманець потерпілої. Згодом він зізнався поліцейським, що зірвав ланцюжок ... і проковтнув. Під час медогляду на рентген-знімку затриманого лікарі виявили прикраса", - розповіли в поліції.

Ілюстрація до посту (facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі обурилися тим, як же після цього жінка стане носити цей ланцюжок.

Дайте йому проносного, нехай спокутує провину. Життя - це біль.

Змусити випити склянку гіпсу і хай гуляє!

На органи, тварюка.

Завтра поверне.

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

Як ми раніше писали, у Києві орудує небезпечний злодій, який жорстоко нападає на жінок з метою заволодіти ювелірними прикрасами. Зловмисник б'є слабка стать по голові, забирає золото і тікає.

до Речі, нещодавно в Києві сталося курйозне пограбування. Злодій проник в одну із столичних аптек і вкрав кілька упаковок таблеток з віагрою.