Дай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фото

Український парамедик очистив біля окопів клаптик землі та виростив на ньому цибулю.

У коментарях користувачі в захваті від сили та волі українських військових. Також вони порадили захиснику трохи почекати і вже після перемоги обробляти ділянку біля власного будинку:

"Дай українцю хоч маленький шматочок земельки - він одразу почне там щось вирощувати", - написав військовий.

На фото можна побачити, як серед лісу у землі військовий виростив цибулю

Раніше ми повідомляли, що український військовий, який грає на барабанах, вистукав пісню "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.

Також український захисник написав вірш матері, який зворушує до сліз.

Окрім того, у Мелітополі фермери нагодували окупантів отруєною черешнею.