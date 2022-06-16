Дай українцю землю - він буде саджати: парамедик виростив на фронті цибулю та поділився фото

Український парамедик очистив біля окопів клаптик землі та виростив на ньому цибулю.
Фото опублікував парамедик 140 мобільної бригади Олексій Кушнєр у своєму Telegram.
На фото можна побачити, як серед лісу у землі військовий виростив цибулю
"Дай українцю хоч маленький шматочок земельки - він одразу почне там щось вирощувати", - написав військовий.
У коментарях користувачі в захваті від сили та волі українських військових. Також вони порадили захиснику трохи почекати і вже після перемоги обробляти ділянку біля власного будинку:
Раніше ми повідомляли, що український військовий, який грає на барабанах, вистукав пісню "Ой, у лузі червона калина" на автоматі.
Також український захисник написав вірш матері, який зворушує до сліз.
Окрім того, у Мелітополі фермери нагодували окупантів отруєною черешнею.