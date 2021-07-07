Давка у метро Києва потрапила на фото

Сьогодні, 7 липня, в київському метро утворилася чергова тиснява. На цей раз натовп стояв біля входу на станції "Контрактова площа" і в самому вестибюлі.

Тиснява в метро Києва на "Контрактовій площі" (фото: РБК-Україна)

Спочатку на вхід на станцію було відкрито дві двері, але потім одну закрили. Одні двері залишилася на вхід у вестибюль.

Тиснява в метро Києва на "Контрактовій площі" (фото: РБК-Україна)

У цьому натовпі багато людей перебувають без захисних масок. Кожну секунду працівниця метрополітену звертається до пасажирів, щоб дотримувалися карантинні норми.

Нагадаємо, що в київському метрополітені жителів столиці попереджали, що з 6 по 10 липня буде закритий південний вестибюль через установки нових турнікетів.

"На цей час вестибюль буде закритий на вхід і вихід для пасажирів. Просимо врахувати ці зміни при плануванні маршрутів", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Нові турнікети встановлені вже на багатьох станціях. Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду, включаючи qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина і безконтактну банківську карту.