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Давка у метро Києва потрапила на фото

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Київ, Середа 07 липня 2021 19:00
Давка у метро Києва потрапила на фото Колаж РБК-Україна: тиснява в метро Києва на "Контрактовій площі"
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 7 липня, в київському метро утворилася чергова тиснява. На цей раз натовп стояв біля входу на станції "Контрактова площа" і в самому вестибюлі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна

Давка у метро Києва потрапила на фото

Тиснява в метро Києва на "Контрактовій площі" (фото: РБК-Україна)

Спочатку на вхід на станцію було відкрито дві двері, але потім одну закрили. Одні двері залишилася на вхід у вестибюль.

Давка у метро Києва потрапила на фото

Тиснява в метро Києва на "Контрактовій площі" (фото: РБК-Україна)

У цьому натовпі багато людей перебувають без захисних масок. Кожну секунду працівниця метрополітену звертається до пасажирів, щоб дотримувалися карантинні норми.

Нагадаємо, що в київському метрополітені жителів столиці попереджали, що з 6 по 10 липня буде закритий південний вестибюль через установки нових турнікетів.

Давка у метро Києва потрапила на фото

"На цей час вестибюль буде закритий на вхід і вихід для пасажирів. Просимо врахувати ці зміни при плануванні маршрутів", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Нові турнікети встановлені вже на багатьох станціях. Вони приймають всі електронні способи оплати проїзду, включаючи qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина і безконтактну банківську карту.

Нагадаємо, в метро Києва була тиснява на трьох станціях "Золоті ворота", "Васильківська" і "Виставковий центр". При цьому натовп на двох останніх станціях пов'язаний з проведенням музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходить на ВДНГ і триватиме до 11 липня.

Ми також писали про те, що з-за установки нових турнікетів тиснява була на станції метро "Позняки".

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