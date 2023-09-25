"Дал в башню, она и легла": экс-футболист Алиев объяснил, за что бил жену

Афера экс-жены

Александр с Татьяной развелись еще в 2016 году. Некоторое время экс-супруги жили вместе, чтобы вместе воспитывать общих детей - сына Артема и дочь Алину.

Женщина неоднократно обвиняла Александра в физическом насилии даже после того, как они разошлись. Мужчина заявлял, что Татьяна его провоцирует на скандалы после того, как выпьет. Семейные конфликты не раз выносились в публичное пространство.

"Я закончил играть в 30 лет. Я знал, что еще могу играть, но у меня уже была такая репутация... Потому, что эта аля-Татьяна начала ходить по всем тем камерам и рассказывать, какой я х*ровый. Оно все быстро забывается, когда у тебя Chanel, Mercedes, часы. Это все ей просто с неба досталось", - заявил футболист.

Также он рассказал об афере экс-супруги с квартирой, которую, по словам футболиста, ей помог провести Сергей Морозюк экс-глава прокуратуры Голосеевского района Киева.

"Она дала 10 тыс. долларов, чтобы переписать квартиру на другого человека. Я ведь никогда не лез в эти суды. Я всегда говорил, давай по мирному все решим. Суды она проиграла. На суд пришла ее подруга и рассказала, какая она (жена .- Ред.) есть на самом деле. А она не ожидала этого, начала рыдать", - добавил Алиев.

Футболист отметил, что он все равно вернет квартиру и еще "возьмется" за Морозюка.

О рукоприкладстве в семье

Алиев рассказал, что в течении 3-х месяцев передавал экс-жене по 12 тыс. долларов, чтобы она оплачивала услуги няни и домработницы, когда он был за границей. Но Татьяна эти деньги тратила на развлечения.

"А потом мне рассказывают, что деньги пошли на бухло, телек-подружек. Понятно, что няня есть, так зачем за детьми смотреть?" - возмутился футболист.

Собственно, после этой ситуации Алиев потребовал у экс-жены объяснений, где деньги, которые он ей передавал для оплаты работы няни и домохозяйки.

"Она начала "прыгать". Я дал ей в башню, она сразу легла..." - рассказал Алиев.

Он добавил, что у Татьяны не было никаких ценностей, потому что она обманывала людей и оставляла их без денег, которые они заработали.

"Я устал молчать, пусть знают, какая она", - заявил футболист.