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Даша Кацурина показала, как мило Дантес общается с ее шестилетней дочерью (видео)

Даша Кацурина и Владимир Дантес (скриншот)
Автор: Юлия Гаюк

Блогер и ресторатор Даша Кацурина встречается с певцом Владимиром Дантесом. Новый бойфренд имеет прекрасные отношения с ее дочерьми, в том числе со старшей Сашей.

В своем Telegram-канале Даша показала, как мило и смешно Дантес общается с девочкой.

Отношения Дантеса с детьми Кацуриной

Владимир Дантес и шестилетняя Саша часто переписываются в социальных сетях, однако их разговор больше похож на смешные ужимки и шутки. Одну из таких переписок Даша показала поклонникам.

На видео видно, как Вова и Саша посылают друг другу забавные видео и смайлики. Они делают разные гримасы и вместе смеются над этим.

"Вова меня убьет, но разговоры кружочками этих двоих - это ахаха", - написала под видео Даша.

Раньше маленькая Саша поставила их общую фотографию на телефон мамы, чему Кацурина была приятно удивлена.

Скриншот: instagram.com/dasha_katsurina

Сам же Дантес считает детей своим вдохновением.

"Давай так, отец у этих детей есть. И он реально отец. Но мне очень приятно и круто проводить с ними время, когда есть такая возможность. Это круто, когда ты видишь, как тебя начинают воспринимать дети. С малым у меня вообще суперотношения. Хоть где-то я полный авторитет", - сказал Владимир в разговоре с Еленой Кравец.

Даша Кацурина со своими сыном и дочерью (фото: instagram.com/dasha_katsurina)

Однажды у шоумена произошла трогательная история с дочерью Сашей. После беседы Дантес был поражен.

"И я такой думаю: вау, ну дети - это совсем не те люди, которые ничего не знают. Это же источник каких-то историй, и ты у них учишься. И мне так было круто провести этот вечер. Спасибо, дети. Дети - это очень тяжело, но на самом деле это настолько кайфово и отлично, что я каждому рекомендую", - рассказал он.

Раньше мы рассказывали, почему Владимир Дантес разошелся с Дорофеевой.

Он также прокомментировал роман бывшей жены с другом Мишей Кацуриным.

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дітистосункиДаша КацурінаВладимир Дантес