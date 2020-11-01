ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дари листопада: Західну Україну накриває снігопад (фото, відео)

Автор: Анна Кисельова

Як повідомляється, користувачі мережі публікують фото одного з перших у році снігопадів

У кількох областях Західної України 1 листопада випав сніг. Сніжне покривало накрило ще не до кінця сплячу природу: під кучугурами видно зелені рослини та навіть гриби. Користувачі соцмереж діляться фотографіями та відео першого снігу в Карпатах і снігового покриву в Закарпатській і Івано-Франківській областях.

"Дари листопада. Sadyba_smotrych (Івано-Франківська область)", - наголошується в коментарі до фотографії засніженого гриба на сторінці "Український контент" в Facebook.

В Західній Україні 1 листопада пішов снігопад (фото: facebook.com/UkrayinskyyKontent)

Також на відео потрапили кадри засніженого курорту Драгобрат. Світанкове сонце і вдалий ракурс додатково прикрасили засніжену природу. Відео опублікував один з користувачів, якому вдалося стати свідком чарівного видовища.

Також з'явилася офіційна інформація про погоду та ситуацію в Закарпатті на ранок 1 листопада на сторінці "Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост" у Facebook.

"Станом на 6:50, 01.11.2020 на г. Піп Іван Чорногірський ясно, вітер західний, 5-6 м / с, Температура повітря -6°С", – йдеться в повідомленні.

В Західній Україні 1 листопада пішов снігопад (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Також в мережі показали чарівні краєвиди засніжених лісів.

Популярні новини

Засніжений ліс (фото: facebook.com/Marta Dzinko)

Раніше повідомлялося, що синоптики оновили прогноз на листопад, який обіцяє аномальну погоду.

Також ми писали про те, що українцям пообіцяли ще одне бабине літо, після якого вдарять морози.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України снегПогода