Не дарите такие букеты ни зрелым женщинам, ни юным девушкам

Красные розы

Это классический подарок, но нужно понимать, кто для вас женщина. Розы такого цвета символизируют страстную любовь, поэтому дарить их сестре, маме, коллеге - чуть-чуть зашкварно. А вот любимой жене или девушке - именно то.

Если же вы ухаживаете за девушкой (особенно юной), и не хотите ее обидеть, лучше выберите другой цвет роз.

Категорически нельзя дарить красные розы замужней женщине, потому что для ее мужа это может означать, что вы ему "наставляете рога".

Вьющиеся растения

Такие цветы называют и мужегонами, и вампирами. Лиановидные растения с длинным вьющимся стеблем - не лучший вариант подарка.

Считается, что мужчинам становится неуютно рядом с вьюном, и они стремятся покинуть дом, где обитает плющ, сциндапсус, хойя или монстера.

Фото: Хойя красиво цветет, но в качестве подарка - не очень подходит (pixabay)

Сухоцветы

Такой презент можно сделать только ценительнице и коллекционерше икебаны. Во всех остальных случаях - сухие "мертвые" цветы в качестве подарка - это за пределом.

Дело в том, что сухие растения символизируют мертвую энергию, поэтому их стараются не дарить по праздникам.

А вот чуть-чуть подвялый букет (даже если он когда-то претендовал на роскошный) точно обидит зрелую женщину. Так вы намекнете на ее возраст.

Фиалка

Фиалки - одна из самых спорных для подарка и комнатного содержания растений. Они ассоциируются с грустью, слезами и смертью согласно греческой легенде.

История говорит, что Зевс превратил дочь Атланта в фиалку, чтобы уберечь от ухаживаний Аполлона. В Греции цветок до сих пор ассоциируется с преждевременной кончиной, горем и печалью.

Но некоторые приметы говорят, что фиалка, наоборот, способна приносить в дом женское счастье и символизирует невинность.