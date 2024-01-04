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Дарить или завещать? Адвокат рассказал, как выгодно переоформить недвижимость

Четверг 04 января 2024 11:21
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Дарить или завещать? Адвокат рассказал, как выгодно переоформить недвижимость Как выгодно переоформить недвижимость (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Роман Симутин

Часто людей интересует, как с минимальными затратами переоформить недвижимость и что выбрать - дарование или завещание. Следует знать обо всех рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал адвоката Романа Симутина.

Кто дарит и завещает

Для дарителя подаренное имущество сразу после регистрации переходит в распоряжение одаренного. Адвокат говорит, что последний может делать с имуществом, что пожелает, даже может выселить дарителя из дома или квартиры в тот же день.

Если это завещание, то наследник получит свидетельство о праве на наследство только после смерти наследодателя и истечения полугода со дня его открытия.

"Правда, о том, что завещание изменено - можете узнать в день его объявления и будете неприятно удивлены", - говорит специалист.

Какие отличия

По словам Симутина, расторгнуть или признать недействительным договор дарения можно только через суд, но для успеха нужны достаточные доказательства. Кроме того, обратиться в суд можно только в течение одного года со дня заключения договора.

Однако, завещание можно изменять множество раз, обратившись только к нотариусу. Но прежде, чем соглашаться на завещание, следует проверить наличие несовершеннолетних и нетрудоспособных родственников, ведь они независимо от содержания завещания наследуют часть имущества.

Адвокат отметил, что разница в экономии не значительна, но по договору дарения вы становитесь владельцем сразу, а "судьба завещания зависит от настроения человека, вплоть до самой смерти".

Поэтому, какой вариант нужен и безопасен в конкретном случае - решать только вам.

Ранее адвокат развеивал пять самых распространенных мифов о завещании.

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