Дарувати чи заповісти? Адвокат розповів, як вигідно переоформити нерухомість

Часто людей цікавить, як із мінімальними затратами переоформити нерухомість і що обрати - дарування чи заповіт. Варто знати про усі ризики.

Хто дарує і заповідає

Для дарувальника подароване майно одразу по реєстрації переходить у розпорядження обдаровуваного. Адвокат каже, що останній може робити з майном, що забажає, навіть виселити дарувальника з будинку чи квартири в той же день.

Якщо це заповіт, то спадкоємець отримає свідоцтво про право на спадщину тільки після смерті спадкодавця та спливу пів року з часу її відкриття.

"Правда, про те, що заповіт змінений - можете дізнатися в день його оголошення і будете неприємно здивованими", - каже фахівець.

Які відмінності

За словами Сімутіна, розірвати чи визнати недійсним договір дарування можна лише через суд, але для успіху потрібні достатні докази. Крім того, звернутися до суду можливо лише протягом одного року з дня укладення договору.

Однак, заповіт же можна змінювати безліч разів, звернувшись лише до нотаріуса. Але перш ніж погоджуватися на заповіт, варто перевірити наявність неповнолітніх та непрацездатних родичів, адже вони незалежно від змісту заповіту успадковують частину майна.

Адвокат зазначив, що різниця в економії не значна, але за договором дарування ви стаєте власником одразу, а "доля заповіту залежить від настрою людини, аж до самої смерті".

Тому, який варіант потрібний і безпечний в конкретному випадку - вирішувати лише вам.