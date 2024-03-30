Дантеса пристыдили за новую песню: "Плагиат подъехал"

Дантес "сплагиатил" песню?

Так, блогер обратил внимание на то, что трек "Я залишусь молодим", который выпустил Дантес, кое-что ему напомнил. Как оказалось, Расселу новая песня артиста напомнила хит I Wanna Be Your Dog исполнителя John McCrea.

Он даже смонтировал видео, в котором наложил оба трека на "общую дорожку". По словам Рассела, это не просто "о сходстве".

"Плагиат подъехал! VOLODYMYR DANTES - Я ЗАЛИШУСЬ МОЛОДИМ. Оригинал:

John McCrea - I Wanna Be Your Dog. И не нужно говорить, что здесь просто похожая гармония", - написал блоггер.

Как реагирует сеть

И пока сам Дантес на упреки Рассела не ответил, сходство его трека с другим хитом уже прокомментировали пользователи. Они пишут: