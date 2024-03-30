Дантеса присоромили за нову пісню: "Плагіат підʼїхав"

Співак Вова Дантес презентував нову пісню та кліп, який зняла відома українська кліпмейкера Таня Муїньо, яка працює зі світовими зірками. Втім, артист отримав не тільки компліменти від фанів, його ще й присоромили за схожість треку з відомим хітом.
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про ймовірний плагіат у пісні Дантеса на своєму Telegram-каналі заговорив блогер Ваня Рассел.
Так, блогер звернув увагу на те, що трек "Я залишусь молодим", який випустив Дантес, дещо йому нагадав. Як виявилося, Расселу нова пісня артиста нагадала хіт I Wanna Be Your Dog виконавця John McCrea.
Він навіть змонтував відео, у якому наклав обидва треки на "спільну доріжку". За словами Рассела, це не просто "про схожість".
"Плагіат під'їхав! VOLODYMYR DANTES - Я ЗАЛИШУСЬ МОЛОДИМ. Оригінал:
John McCrea - I Wanna Be Your Dog. І не потрібно казати що тут просто схожа гармонія", - написав блогер.
І поки сам Дантес на закиди Рассела не відповів, схожість його треку з іншим хітом вже прокоментували юзери. Вони пишуть:
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