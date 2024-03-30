Дантеса присоромили за нову пісню: "Плагіат підʼїхав"

Дантес "сплагіатив" пісню?

Так, блогер звернув увагу на те, що трек "Я залишусь молодим", який випустив Дантес, дещо йому нагадав. Як виявилося, Расселу нова пісня артиста нагадала хіт I Wanna Be Your Dog виконавця John McCrea.

Він навіть змонтував відео, у якому наклав обидва треки на "спільну доріжку". За словами Рассела, це не просто "про схожість".

"Плагіат під'їхав! VOLODYMYR DANTES - Я ЗАЛИШУСЬ МОЛОДИМ. Оригінал:

John McCrea - I Wanna Be Your Dog. І не потрібно казати що тут просто схожа гармонія", - написав блогер.

Як реагує мережа

І поки сам Дантес на закиди Рассела не відповів, схожість його треку з іншим хітом вже прокоментували юзери. Вони пишуть: