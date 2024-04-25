Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради "недетского" видео: детали

Джексон и Дантес внезапно объединились в новом проекте

Так, актриса и певец решили поддержать идею благотворительной организации, напомнившей людям о проблемах бездомных животных. И для этого они согласились озвучить "недетский" контент.

Дантес и Джексон объединились ради благотворительной цели (скриншоты)

"Идея необычная, но нужны ли котам горяченькие видео? Мечтают ли они найти пару на всю жизнь, родить котят и почувствовать радость отцовства?" - говорится в описании к видео.

Джексон и Дантес пытались "озвучить" видео с котами. Это выглядело смешно, но цель этого проекта вовсе не развлекательная. В UAnimals напомнили, что животные:

не должны рожать на улице

не должны погибать в прифронтовых областях

не должны умирать без дома и заботы людей

не должны бесконтрольно плодиться и давать потомство без шанса на жизнь.

"Так нужно ли котам взрослое кино? Да нет. Но им на 100% нужна наша с вами помощь! Будьте сознательны! Приютите животное с улицы и поддержите миссии стерилизации в прифронтовых областях", - добавили в UAnimals.

В организации призвали украинцев донатить на помощь животным, для этого в шапке профиля фонда была оставлена ссылка на сайт для сборов.

Как реагирует сеть

Необычное видео вызвало разные эмоции. Сначала пользователи, которые не досмотрели видео до конца и не прочли описание, сильно возмутились. Впрочем, потом юзеры поняли, зачем звезды сняли такое провокационное видео. В комментариях люди пишут: