Дантес и звезда кино для взрослых объединились ради "недетского" видео: детали

Певец Вова Дантес и украинская звезда кино для взрослых Джозефина Джексон неожиданно объединились ради совместного проекта. Артисты решили снять "недетское" видео, которое ошарашило сеть.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, который появился в Instagram-аккаунте благотворительной организации UAnimals.
Так, актриса и певец решили поддержать идею благотворительной организации, напомнившей людям о проблемах бездомных животных. И для этого они согласились озвучить "недетский" контент.
Дантес и Джексон объединились ради благотворительной цели (скриншоты)
"Идея необычная, но нужны ли котам горяченькие видео? Мечтают ли они найти пару на всю жизнь, родить котят и почувствовать радость отцовства?" - говорится в описании к видео.
Джексон и Дантес пытались "озвучить" видео с котами. Это выглядело смешно, но цель этого проекта вовсе не развлекательная. В UAnimals напомнили, что животные:
"Так нужно ли котам взрослое кино? Да нет. Но им на 100% нужна наша с вами помощь! Будьте сознательны! Приютите животное с улицы и поддержите миссии стерилизации в прифронтовых областях", - добавили в UAnimals.
В организации призвали украинцев донатить на помощь животным, для этого в шапке профиля фонда была оставлена ссылка на сайт для сборов.
Необычное видео вызвало разные эмоции. Сначала пользователи, которые не досмотрели видео до конца и не прочли описание, сильно возмутились. Впрочем, потом юзеры поняли, зачем звезды сняли такое провокационное видео. В комментариях люди пишут:
Ранее мы уже рассказывали, что беременная Джамала спела для раненых военных.
Кроме того, недавно стало известно, что Дантеса пристыдили за новую песню.