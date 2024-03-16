Дантес внезапно спел песню Дорофеевой прямо посреди Киева

Дантес спел трек Дорофеевой - как это было

Так, Дантесу пришлось участвовать в конкурсе. Он должен был подходить к людям, которых встречал на улицах Киева. Певцу нужно было без объяснений начать петь отрывки из известных треков, а случайные прохожие должны были угадать песню и произнести другие строки.

Как оказалось, не все киевляне и гости города сразу могли вспомнить слова известных песен. Когда Дантес начал петь трек Дорофеевой, ему удалось получить дополнительный балл.

"Я тебе кохаю, але не зовсім", - спел артист.

Дантес вспомнил песню своей бывшей (скриншот)

Принесет ли это победу "подопечной" Дантеса - можно увидеть в выпуске "МУЛЬТИТРЕКА".

Что известно о шоу "МУЛЬТИТРЕК"

В каждом выпуске звездные ведущие помогают двум артистам за 12 часов создать новые песни. И тот, кто запишет самый лучший трек, получит 50 тысяч гривен, которые можно задонатить на доброе дело.

Кроме этого, в пятом выпуске организаторы проекты "МУЛЬТИТРЕК" оставили интересную "пасхалку" с анонсом нового шоу, которое будет называться "Мультипотяг".