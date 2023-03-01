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Дантес объяснил, как мужчины-артисты выезжают за границу во время войны: что они делают

Владимир Дантес (скриншот)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский певец и юморист Владимир Дантес во время войны ездит за границу с благотворительными концертами, чтобы собирать деньги на помощь ВСУ. Также он рассказал, как получает разрешение на выезд из Украины в период военного положения.

Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала "Грунт".

Как певец получает разрешение

По словам Дантеса, для получения разрешения на выезд за границу необходимо обратиться с официальным запросом в Министерство культуры Украины.

"Ты подаешь в Министерство культуры запрос, показываешь, какие у тебя есть концерты, и если все ок - выезжаешь", - сказал исполнитель.

В частности, вместе с юмористом Алексеем Дурневым музыкант планирует посетить с концертами Великобританию и Германию, куда их приглашают фанаты-беженцы из Украины.

Владимир Дантес (скриншот)

Некоторые артисты не возвращаются из-за границы

Однако четких планов Дантес не строит, ведь с каждым разом уезжать в Европу становится сложнее и сложнее.

Он говорит, что все из-за некоторых коллег-мужчин, которые пользуются своим положением, покидают территорию Украины под предлогом зарубежных благотворительных туров и не возвращаются назад.

"Я никак не хочу наступать на вашу безопасность. Возможно, вы думаете, что вам в Украине опасно и вы выезжаете ради семьи. Но тем самым вы подставляете тех, кто выезжает за границу, чтобы что-то сделать для страны. Потому что с каждым человеком, который не вернулся, все сложнее и сложнее каждому из нас становится выезжать и что-то делать", - рассказал артист.

Шоумен подчеркнул, что ему гораздо проще собирать деньги за границей, чем "у украинцев в Украине".

"Мне морально легче собирать там бабки и привозить их сюда и напоминать: "Алле, война не закончилась". Потому что это очень быстро забывается", - сказал певец,

Кроме того, он добавил, что на заграничных концертах с Дурневым, которых было всего два, удалось собрать на помощь ВСУ два миллиона гривен.

Ранее Дантес оригинально призвал всех перейти на украинский язык.

Также певец прокомментировал роман Дорофеевой и Кацурина.

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Владимир Дантесвыезд за границу