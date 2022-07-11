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Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадр

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Ізраїль, Понеділок 11 липня 2022 14:49
Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадр Володимир Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)
Автор: Марина Настевич

Український співак Володимир Дантес вперше після початку повномасштабної війни виїхав з України - артист відправився в Ізраїль для участі в благодійному концерті, а заодно і зустрівся з рідним братом, який там живе.

Рідкісними кадрами з братом Сергієм, який старший за нього на 15 років, а також маленьким племінником він поділився в своїх Instagram-історіях.

Дантес прилетів до Ізраїлю на благодійний концерт на підтримку нашої країни "Добрий вечір, ми з України", який відбудеться 11 липня в Тель-Авіві. Звичайно, він не упустив нагоди провести час з рідними.

У ролику Володимир, його племінник і брат позують перед камерою біля стіни.

"Завтра благодійний концерт, а сьогодні я вперше наживо побачив свого племінника", - написав співак.

Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадр

Цікаво, що між Сергієм і Вовою різниця в 15 років, при цьому народилися вони в один день.

Дантес також зізнався, що перебувати в Ізраїлі йому дуже незвично і тривожно - особливо бачити і чути гул літаків.

"Ти постійно хочеш кудись піти сховатися, тому що думаєш, що зараз почнеться атака", - поділився виконавець.

Дантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадрДантес показав старшого на 15 років брата і маленького племінника: рідкісний кадрДантес прилетів до Ізраїлю і зустрівся з рідними (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Нагадаємо, що про розлучення Дорофєєвої і Дантеса стало відомо 18 березня. Цією новиною вони чимало шокували своїх шанувальників.

Майже відразу ж пішли чутки, що Надя залишила чоловіка заради нової любові - друга сім'ї, відомого київського ресторатора Михайла Кацуріна. Лише в червні Дорофєєва офіційно підтвердила, що вони з Мішею разом.

Дорофєєва і Дантес, пояснюючи причини свого розлучення, назвали те, що просто любов пішла, вони самі подорослішали, і вирішили мирно розлучитися.

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Владимир Дантес
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