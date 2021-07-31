Данилюк побився з Милованова на своєму дні народження: "дебати перейшли в активну фазу"

Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО, побився на своєму дні народження з радником голови Офісу президента Тимофієм Миловановим.
Бійку підтвердив Милованов в коментарі до фотографії з Данилюком у Facebook.
"Дебати перейшли в активну фазу. Якщо серйозно, Данилюк неадекватний. Таких не можна допускати до державної служби", - написав Милованов.
Скріншот з Facebook
29 липня конкурсна комісія не допустила Данилюка до конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки. Вони заявили, що диплом Університету Індіани не підходить.
Данилюк і Милованов сперечалися чи законно було таке рішення комісії.
"Я сказав, що законно. Потім він почав обзиватися. Не пам'ятаю, як саме. Говорив щось про принципи, і про те, що у нього великий політичний досвід ... Сидів цілий вечір з льодом. Завтра подивимося. Буде боліти голова, піду до лікаря", - процитував слова Милованова Telegram-канал "Україна Зараз".
Данилюк вдарив Милованова в око.
Олександр Данилюк з'ясовує стосунки з Тимофієм Милованова (фото: facebook.com/vik.chumak)
Нагадаємо, у Верховній Раді 16 липня знову сталася бійка між парламентарями. На цей раз щось не поділили депутат від партії "Батьківщина" Вадим Івченко і депутат від "Слуги народу" Микола Сольський.
Раніше на народного депутата "Слуги народу" Микиту Потураєва під час прес-брифінгу у Верховній Раді напала жінка, яка прийшла як журналіст.