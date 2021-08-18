Данилюк мало не загинув через дерево, що звалилося в негоду (фото)

Олександр Данилюк, колишній секретар РНБО, мало не загинув на дорозі минулої ночі, коли їхав додому на мотоциклі в негоду. Потужний порив вітру обвалив дерево, і воно впало прямо "перед носом".

Про інцидент 18 серпня розповів сам Данилюк у Facebook .

Екс-чиновник зазначив, що ледве зміг врятуватися від небезпеки - дивом зреагувати йому допомогла школа мотокросу. Він висловив думку, що "народився в сорочці".

"Знав, що гальмувати - смерть. Якось примудрився "перескочити". Пролетів метрів зо сорок, "зупинився" у метрах 100. Поки летів ці метри, перед обличчям промайнуло все життя - правду кажуть", - згадує ситуацію Данилюк.

Слідом за ним в це дерево-сухостій на пагорбі врізався ще й автомобіль, який трохи не зачепив мотоцикліста.

"Мій ангел-охоронць і у цей момент мене не залишив. Дякую! Та машина чомусь не зупинилася одразу - вже пізніше її бачив на узбіччі у 200 метрах від місця зіткнення капітально пошкодженою. Слава богу, всі живі.", - пише екс-секретар РНБО.

Його мотоцикл в результаті виявився розбитий. Данилюк зазначив, що байк взяв на себе весь удар. Після цього колишньому чиновнику допоміг небайдужий водій легковика Daewoo Lanos - разом вони прибрали дерево, що звалилося з дороги, щоб уберегти інших від нових зіткнень. Потім прибули поліцейські, які відтягнули ствол на узбіччя.

Данилюк опублікував фото, сидячи на цьому самому дереві, а також показав свій розбитий байк.

Олександр Данилюк на мотоциклі врятувався від падіння дерева на дорогу під час негоди (фото: facebook.com/o.danyliuk)