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Данилюк чуть не погиб из-за рухнувшего в непогоду дерева (фото)

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Киевская область, Среда 18 августа 2021 17:22
Данилюк чуть не погиб из-за рухнувшего в непогоду дерева (фото) Фото: Александр Данилюк (facebook.com/o.danyliuk)
Автор: Владимир Костырин

Александр Данилюк, бывший секретарь СНБО, едва не погиб на дороге прошлой ночью, когда ехал домой на мотоцикле в непогоду. Мощный порыв ветра обвалил дерево, и оно упало прямо "перед носом".

Об инциденте 18 августа рассказал сам Данилюк в Facebook.

Экс-чиновник отметил, что еле смог спастись от опасности - чудом среагировать ему помогла школа мотокросса. Он высказал мнение, что "родился в рубашке".

"Знал, что тормозить - смерть. Как-то умудрился "перескочить". Пролетел метров под сорок, "остановился" в метрах 100. Пока летел эти метры, перед лицом промелькнула вся жизнь - правду говорят", - вспоминает ситуацию Данилюк.

Вслед за ним в это дерево-сухостой на холме врезался еще и автомобиль, который едва не зацепил мотоциклиста.

"Мой ангел-хранитель и в этот момент меня не оставил. Спасибо! И машина почему-то не остановилась сразу - уже позже ее видел на обочине в 200 метрах от места столкновения капитально поврежденной. Слава богу, все живы", - пишет экс-секретарь СНБО.

Его мотоцикл в итоге оказался разбит. Данилюк отметил, что байк взял на себя весь удар. После этого бывшему чиновнику помог неравнодушный водитель легковушки Daewoo Lanos - вместе они убрали рухнувшее дерево с дороги, чтобы уберечь других от новых столкновений. Затем прибыли полицейские, которые оттащили ствол на обочину.

Данилюк опубликовал фото, сидя на этом самом дереве, а также показал свой разбитый байк.

Данилюк чуть не погиб из-за рухнувшего в непогоду дерева (фото)Данилюк чуть не погиб из-за рухнувшего в непогоду дерева (фото)

Александр Данилюк на мотоцикле спасся от падения дерева на дорогу во время непогоды (фото: facebook.com/o.danyliuk)

Напомним, недавно бывший секретарь СНБО Александр Данилюк подрался с Тимофеем Миловановым, советником председателя Офиса президента, на своем дне рождения.

Как сообщалось, метеорологи предупреждали о грозе со шквальным ветром в Киеве и области вечером 17 августа, и непогоде еще и 18 августа. В столице был объявлен I уровень (желтый) опасности.

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Александр Данилюк
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