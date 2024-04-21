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Не Даниил Галицкий. Историк рассказал, кто на самом деле был первым украинским королем

Кто был первым украинским королем (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Трирский псалтырь - иллюминированная средневековая рукопись, показывающая сплетение византийских, древнерусских и романских традиций, свидетельствует о первой коронации князя Киевской Руси. И случилось это в 1075 году.

О том, кто был первым украинским королем, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в You Tube.

Кто был первым украинским королем

Трирский псалтырь свидетельствует о коронации первого короля Руси - Петра I, который более известен как Ярополк Изяславич. На иллюстрации изображено, что коронует нашего князя сам Иисус Христос. А за спиной у него стоит апостол Петр, в честь которого был назван наш король.

"Это святой Ярополк, которого короновал в Риме святой Папа Римский в 1075 году, когда тот приехал к нему. Именно с того времени и начало существовать королевство Русь, потому что ему была выдана корона. Вместе с тем, этого князя меньше всего исследуют, потому что в 1075 году у нас уже был король Руси, а где была Москва?" - говорит историк.

 

Что известно о Петре I - Ярополке Изяславиче

Ярополк Изяславич (в крещении - Петр) - это третий сын великого князя киевского Изяслава Ярославича, внук великого князя Киевского Ярослава Мудрого. Имя князю, своему внуку, дал сам Ярослав Мудрый.

Именно Ярополк создал культ Бориса и Глеба, а также апостолов Петра и Павла на нашей территории. Дата канонизации Ярополка неизвестна, но, очевидно, она произошла уже в XII веке. 

Во время междоусобных войн в 1075 году Ярополк рисковал потерять власть. Он отправился в Рим, где встретился с папой Григорием VII, чтобы получить поддержку. Папа короновал в Риме Ярополка Изяславича и предоставил ему лен Святого престола на Королевство, за которым власть в Киеве должна была принадлежать Изяславу и его сыну Ярополку.

В 1076 году Ярополк вернулся в Киев, правил в Вышгороде и был единственным наследником киевского престола. Но вплоть до своей гибели король почти постоянно был втянут в междоусобные войны.

В 1086 году Ярополка убил наемник - один из дружинников. Короля похоронили в Киеве на территории сегодняшнего Михайловского Златоверхого собора, в церкви Св. Петра, которую он начал строить.

Иисус Христос коронует Ярополка и его жену Ирину (фото: Википедия)

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