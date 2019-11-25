Данилко пішов з Х-Фактора: українці шоковані рішенням зірки

Андрій Данилко покинув Х-Фактор, чим шокував шанувальників шоу
Андрій Данилко покинув Х-Фактор 10 сезон. Про це артист і суддя популярного вокального шоу на СТБ зі сльозами на очах заявив в ефірі 23 листопада під час 11 випуску.
"Думаю, що буде чесніше, якщо я покину цей проект. Тому-що може з'явиться який-небудь наставник, який вам допоможе", - звернувся Данилко до учасників проекту, серед яких він повинен був вибрати собі в команду трьох виконавців.
"Ви всі здібні хлопці. Мені здається, що мені краще цей проект покинути... В будь-якому разі, хтось із вас трьох буде в прямих ефірах. Але я нічого не можу зробити. Вибачте", - зазначив Данилко і покинув студію.
Андрій Данилко покинув Х-Фактор
Заява 46-річного артиста шокувала не тільки його колег - Ігоря Кондратюка, Олю Полякову і Настю Каменських, - але і фанатів як проекту, так і безпосередньо Данилка.
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Чому Данилко вирішив піти з шоу і чи повернеться він в наступних випусках - невідомо. Подейкують, що у творця всесвітньо популярного образу Вєрки Сердючки депресія, яка може бути наслідком погіршення стану здоров'я Андрія Михайловича.
У прес-службі проекту поки не розкривають подробиць інциденту, але не виключають, що суддівської четвірки Х-Фактора з'явиться новий тренер.
Андрій Данилко покинув Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)