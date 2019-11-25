Данилко пішов з Х-Фактора: українці шоковані рішенням зірки

Андрій Данилко покинув Х-Фактор 10 сезон. Про це артист і суддя популярного вокального шоу на СТБ зі сльозами на очах заявив в ефірі 23 листопада під час 11 випуску.

"Думаю, що буде чесніше, якщо я покину цей проект. Тому-що може з'явиться який-небудь наставник, який вам допоможе", - звернувся Данилко до учасників проекту, серед яких він повинен був вибрати собі в команду трьох виконавців.

"Ви всі здібні хлопці. Мені здається, що мені краще цей проект покинути... В будь-якому разі, хтось із вас трьох буде в прямих ефірах. Але я нічого не можу зробити. Вибачте", - зазначив Данилко і покинув студію.

Андрій Данилко покинув Х-Фактор

Заява 46-річного артиста шокувала не тільки його колег - Ігоря Кондратюка, Олю Полякову і Настю Каменських, - але і фанатів як проекту, так і безпосередньо Данилка.

Передайте Андрію, що він самий адекватний член журі, якого всі поважають і люблять. Сподіваємося на його повернення. Самі знаєте, без нього буде не те.

Андрій Михайлович верніться, будь ласка! Багато хто дивиться Х-Фактор лише через те, що ви суддя.

Шкода хлопців. Данилко відверто сказав правду в обличчя! Андрію Михайловичу реально важко на проекті в психологічному плані, він постійно хвилюється і його ніхто не підтримує. Народ, давайте підтримаємо його! Андрій Михайлович правдоруб, він не може брехати людині. У мене сльози на обличчі!

Андрій завжди чесний - за це поважаю його.

Без Андрія Данилка тепер і дивитися не хочеться...

Дуже сподіваюся, що Андрій заспокоїться і залишиться. Безмежна повага до цієї людини... Чекаємо повернення.

Так боляче чомусь від його слів.

В Андрія дуже ранима і ніжна душа. Він працює багато років на знос. Відпочиньте, наш улюблений артист! Повертайтеся з новими силами! Все буде добре!

Андрія Данилка поважаю і люблю. Не знаю, в чому там справа, які закулісні ігри, інтриги, або сценарій, але його думка завжди компетентна. Якщо не повернеться, цей сезон дивитися не буду.

Скріншот коментарів

Чому Данилко вирішив піти з шоу і чи повернеться він в наступних випусках - невідомо. Подейкують, що у творця всесвітньо популярного образу Вєрки Сердючки депресія, яка може бути наслідком погіршення стану здоров'я Андрія Михайловича.

У прес-службі проекту поки не розкривають подробиць інциденту, але не виключають, що суддівської четвірки Х-Фактора з'явиться новий тренер.

Андрій Данилко покинув Х-Фактор (фото: xfactor.stb.ua)