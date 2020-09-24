Данилко дивно заговорив про події 2014-го року: революцію роблять розважливі

Андрій Данилко в який раз висловлюється дуже неоднозначно з приводу подій 2014 року в Україні. Артист, який вдало експлуатував образ українській провідниці, згадав події 2014 року. На його думку, в Революції Гідності гинули романтики, а ініціювали її "розважливі люди". Про це він розповів в інтерв'ю "1+1".

За словами Данилка, у 2014 році він прийняв рішення більше не виступати в образі Вєрки Сердючки. Також артист зазначив, що його життя кардинально змінилося.

"Я дуже переживав і розумів, що все спрямовано проти простих людей. А я завжди був за простих людей, тому що я — проста людина. Революцію роблять не романтики, а розважливі люди, які переслідують свої цілі. А беруть участь і гинуть романтики. Ось це страшно", — сказав Данилко.

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Зазначимо, що Данилко не перестав виступати в образі Вєрки Сердючки в 2014 році. В мережі є згадки про його концерти і гастролі у 2018 році. Також артист постійно виступав на корпоративах російських зірок.

Як ми раніше писали, Геля з "СВ Шоу" розповіла, чому раптово покинула Вєрку Сердючку.

Нагадаємо, Андрій Данилко відверто поділився про свою хворобу та лікування.

Раніше Данилко розповів про романтичні відносини з "мамою" Сердючки.