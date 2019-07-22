Дала мені ще один шанс: козак Гаврилюк шукає роботу, щоб його не покинула дружина

Козак Гаврилюк не пройшов у Верховну Раду і тепер буде шукати нову роботу. Його дружина зглянулася над ним і дала ще один шанс. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

Михайло Гаврилюк, який більш відомий, як козак Гаврилюк, в жартівливій формі розповів, що хотів би заспокоїти всіх тих, хто переживає, де тепер він знайде роботу, і що його молода дружина повинна кинути.

Гаврилюк зазначив, що все своє життя він працює, і з 14 років допомагав батькам утримувати велику родину, тому він не пропаде.

"Дружина змилостивилася і дала мені ще один шанс знайти роботу, тому розлучення також скасовується", - зазначив депутат, член партії "Народний фронт".

Він також зазначив, що людська підтримка - одне з найбільш мінливих явищ у світі. Але для нього найважливіше те, що у нього є підтримка рідних людей.

Козак Гаврилюк (фото: facebook.com/Михайло Гаврилюк)

"За ці 5 років я пройшов шлях від звичайного громадянина-будівельника до відомого учасника революції - і до винуватця всіх бід українського народу на чолі з злочинною владою, яка прийшла на крові. Великий стрибок, погодьтеся", - написав Гаврилюк.

Він також розповів, чим буде займатися зараз. За його словами, він буде відпочивати від тонни бруду, який лився на нього і від напруженого графіка.

Варто зазначити, що за даними ЦВК, на позачергових виборах у Раду по 95 окрузі (Ірпінь, Київська область) козак Гаврилюк набрав 0,56% і не потрапляє в новий парламент.

Тим не менш користувачі мережі підтримали Гаврилюка.

Все, що не робиться на краще. Саме так розпорядилася доля - так краще. Є час розкидати й час збирати каміння. Удачі;

Михайло, ви один з кращих! А українофоби - нехай бояться, тому що ми їх винесемо на смітник знову - вже остаточно;

Спасибі за ваш внесок, Михайло! Ви справжній українець!

Все буде добре. Зате ми знаємо, хто є хто;

Удачі;

Щиро бажаю вам успіхів та удачі в подальшому, великих звершень і незрадливої удачі! Нехай вас завжди супроводжує удача, а Бог і Ангел-Хранитель оберігають вас і вашу родину!

Скріншот з Facebook

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