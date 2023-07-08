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Не дает сбросить или набрать. Что сильнее всего в организме влияет на похудение

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Суббота 08 июля 2023 17:51
Не дает сбросить или набрать. Что сильнее всего в организме влияет на похудение Как стресс влияет на вес (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк
Эксперт: Виктор Мандзяк

Текущая масса тела может зависеть от многих факторов: образа жизни, активности, количества сна, эмоционального состояния, уровня стресса. Все это в комплексе может не давать вам сбросить или прибавить в весе.

Как стресс оказывает влияние на вес тела, рассказал фитнес-тренер Виктор Мандзяк на своей странице в Facebook.

Воздействие уровня стресса на массу тела

На вес стресс может оказать кардинально разное влияние. Переживая какое-нибудь неприятное событие в жизни, вы можете набрать лишние килограммы даже без изменений в питании или наоборот стать худее.

Все это происходит из-за "прыжков" кортизола - гормона стресса.

Кортизол влияет на то, что и сколько ест человек. Когда человек испытывает стресс, у него снижается уровень гормона голода. Это означает, что аппетит должен также уменьшаться.

Если кортизол подавляет желание есть, тогда почему некоторые наоборот набирают вес? Ученые отметили, что людям под влиянием стресса трудно соблюдать здоровое питание и контролировать себя.

В современном мире это называется "заедать стресс". То есть человек не отслеживает желание есть и что именно он хочет, а употребляет все.

Хронический стресс может как повышать массу тела, так и уменьшать. В этом случае все зависит от того, есть ли у вас привычка "заедать" плохие эмоции.

Если да, то фитнес-тренер советует отвлекать себя от негативных эмоций более конструктивной деятельностью, например, физкультурой.

Не забывайте также, что событие в нашей жизни получает позитивную или негативную окраску в зависимости от нашего отношения к нем,у. Потому то, как вы воспринимаете его, повлияет на ваш организм.

Раньше мы рассказывали, какие упражнения следует выполнять, чтобы похудеть в зоне живота.

Читайте также, какие ежедневные привычки мешают вам избавиться от лишнего веса.

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кортизол