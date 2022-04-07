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Дачу Олега Скрипки розграбували окупанти: винесли навіть матрац (відео)

Олег Скрипка показав розграбовану армією РФ дачу (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Олег Скрипка показав свою розграбовану російськими окупантами дачу, яка знаходиться в селі Козаровичі Київської області. Музикант звернув увагу, що предмети мистецтва загарбників не цікавили, а от всі інші речі вони вигребли із задоволенням.

Про це артист розповів на сторінці в Instagram.

"Орки-мародери в селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко бігли, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", - розповів співак.

Також на відео він розповів, що окупанти взяли матрац з ліжка, а дорогу картину, написану його другом, не взяли.

"Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було, – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені особисто подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", – додав співак.

Скрипка зовсім не виглядає зневіреним. Він каже, що ми обов'язково все відбудуємо і переможемо.

"Головне, що вони пішли з Київської області", - резюмував він.

Раніше ми показували, що зробили окупанти з селом Мощун, що під Києвом.

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Олег СкрипкаВійна Росії проти України