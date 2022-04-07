Дачу Олега Скрипки розграбували окупанти: винесли навіть матрац (відео)

"Орки-мародери в селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко бігли, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", - розповів співак.

Також на відео він розповів, що окупанти взяли матрац з ліжка, а дорогу картину, написану його другом, не взяли.

"Я живу на дачі тільки влітку, і найцінніше, що там було, – картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені особисто подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", – додав співак.

Скрипка зовсім не виглядає зневіреним. Він каже, що ми обов'язково все відбудуємо і переможемо.

"Головне, що вони пішли з Київської області", - резюмував він.