Студенти під Офісом президента провели мітинг: у чому причина

"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів прем'єр-міністру і комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра не запущений", - йдеться в заяві організаторів.

Серед іншого, на думку організаторів протесту, міністр не відповідає посаді у зв'язку з небажанням визнавати результати виборів президента НаУКМА.

Варто зазначити, що не всі розділили акцію протесту. Так, УНІАН зазначив, що в момент, коли Україна переживає сильні загрози у своїй історії, і президент щодня спілкується з лідерами провідних держав світу, дане питання не в пріоритетах глави держави.

Своєю чергою, політолог Руслан Бортник вважає, що відбувається навколо виборів у Могилянці - частина політичної боротьби за крісло міністра освіти між українським науковим освітнім сегментом і тими силами, які орієнтовані на ультраліберальні кола західних партнерів.

Нагадаємо, раніше акція протесту студентів Національного університету Києво-Могилянська академія пройшла біля будівель Кабміну.