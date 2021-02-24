RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

COVID-вакцинація в Києві відміняється? Стало відомо, коли почнуть робити щеплення у столиці

Автор: Роман Мирончук

У середу, 24 лютого, в Києві повинна була початися вакцинація від коронавірусу, але цього не сталося. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, масова вакцинація повинна була початися сьогодні в усіх великих регіонах України.

Про це повідомляє "Сегодня".

"Перші сім областей, які отримають вакцину, - це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир і Вінниця (один регіон він не назвав, -ред.). Вакцинація розпочинається після доставки вакцини", – сказав він.

Очікувалося, що в Києві вакцинація буде проходити в Олександрівській лікарні і ще кількох медустановах. Але зранку з'явилася інформація, що вакцини не буде. При цьому нічого не було відомо про причини затримки.

Пізніше стало відомо, що в Києві вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"Завтра починається вакцинація з медпрацівників. Вакцини не розвозяться. Їх забирає мобільна бригада і привозить туди, де проходить вакцинація", - розповіла вона.

Варто зазначити, що Київ з загальної партії вакцини Covishield отримає 42 тисячі доз.

Нагадаємо, стало відомо, що говорить Православна церква України про вакцинацію.

Раніше кардіологи зробили заяву про новий штам коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Київвакцина від коронавірусу
Читайте також
COVID-вакцину сьогодні доставлять до більшості регіонів України, крім двох
Україна очікує прибуття чергової партії вакцини від коронавірусу у березні
Прогноз погоди