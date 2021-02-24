COVID-вакцинація в Києві відміняється? Стало відомо, коли почнуть робити щеплення у столиці

"Перші сім областей, які отримають вакцину, - це Київ і Київська область, Чернігів, Черкаська область, Житомир і Вінниця (один регіон він не назвав, -ред.). Вакцинація розпочинається після доставки вакцини", – сказав він.

Очікувалося, що в Києві вакцинація буде проходити в Олександрівській лікарні і ще кількох медустановах. Але зранку з'явилася інформація, що вакцини не буде. При цьому нічого не було відомо про причини затримки.

Пізніше стало відомо, що в Києві вакцинація розпочнеться завтра, 25 лютого. Про це в коментарі РБК-Україна розповіла керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"Завтра починається вакцинація з медпрацівників. Вакцини не розвозяться. Їх забирає мобільна бригада і привозить туди, де проходить вакцинація", - розповіла вона.

Варто зазначити, що Київ з загальної партії вакцини Covishield отримає 42 тисячі доз.