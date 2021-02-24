COVID-вакцинация в Киеве отменяется? Стало известно, когда начнут делать прививки в столице

"Первые семь областей, которые получат вакцину, - это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница (один регион он не назвал, -ред.). Вакцинация начинается после доставки вакцины", – сказал он.

Ожидалось, что в Киеве вакцинация будет проходить в Александровской больнице и еще нескольких медучреждениях. Но с утра появилась информация, что вакцины не будет. При этом ничего не известно было о причинах задержки.

Позже стало известно, что в Киеве вакцинация начнется завтра, 25 февраля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала она.

Стоит отметить, что Киев из общей партии вакцины Covishield получит 42 тысячи доз.