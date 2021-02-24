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COVID-вакцинация в Киеве отменяется? Стало известно, когда начнут делать прививки в столице

Автор: Роман Мирончук

В среду, 24 февраля, в Киеве должна была начаться вакцинация от коронавируса, но этого не произошло. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовая вакцинация должна была начаться сегодня во всех крупных регионах Украины.

Об этом сообщает "Сегодня".

"Первые семь областей, которые получат вакцину, - это Киев и Киевская область, Чернигов, Черкасская область, Житомир и Винница (один регион он не назвал, -ред.). Вакцинация начинается после доставки вакцины", – сказал он.

Ожидалось, что в Киеве вакцинация будет проходить в Александровской больнице и еще нескольких медучреждениях. Но с утра появилась информация, что вакцины не будет. При этом ничего не известно было о причинах задержки.

Позже стало известно, что в Киеве вакцинация начнется завтра, 25 февраля. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

"Завтра начинается вакцинация с медработников. Вакцины не развозятся. Их забирает мобильная бригада и привозит туда, где проходит вакцинация", - рассказала она.

Стоит отметить, что Киев из общей партии вакцины Covishield получит 42 тысячи доз.

Напомним, стало известно, что говорит Православная церковь Украины о вакцинации.

Ранее кардиологи сделали заявление о новом штамме коронавируса.

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