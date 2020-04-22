COVID-19 спричиняє вбивчий шторм в організмі: Супрун пояснила, як розпізнати загрозу

Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Уляна Супрун розповіла про цитокіновий шторм у пацієнтів з коронавірусом

Хворі коронавирусом можуть різко відчути погіршення стану і навіть померти за через пошкодження легенів, мозку чи печінки. Ймовірною причиною цього вважають цитокіновий шторм, коли імунна система занадто сильно і нерозбірливо реагує на інфекцію. Уляна Супрун докладно розповіла про таку вбивчу реакцію організму та пояснила, як цьому можна запобігти.

Колишня керівниця МОЗ України зазначила в Facebook, що ряд пацієнтів з COVID-19 мають клінічні симптоми та лабораторно виявлено маркери цитокінового шторму.

Які ознаки свідчать про загрозу пацієнту з боку імунної системи:

висока температура і низький тиск,

аномально прискорене серцебиття.

"Аналіз крові може показати суттєве підвищення феритину, С-реактивного білка, фактору некрозу пухлин альфа, інтерлейкіну-1 та гама-інтерферону. Загалом, в пацієнтів з цитокіновим штормом при COVID-19 підвищено багато цитокінів, у порівнянні зі здоровими контролями", - йдеться у публікації.

Цитокінами називають молекули, за допомогою яких клітини імунної системи між собою "спілкуються" і сигналізують. Участь цитокінового шторму при 2синдромі системної запальної реакції2, "синдрому викиду цитокінів2, 2синдром активації макрофагів" (клітини імунної системи, що беруть участь в реакції запалення та поглинання патогенів чи мертвих клітин або інших наслідків імунної реакції), "гемофагоцитарного лімфогістіоцитоз".

"Це явище не нове, і супроводжує воно низку інфекційних та аутоімунних станів. З цитокіновим штормом пов'язують високу смертність людей середнього віку від іспанського грипу в 1918-1920 роках, "свинячого" грипу H1N1 та "пташиного" грипу H5N1, що були уже в цьому столітті", - пише Супрун.

Медик наголосила, що якщо оперативно виявити схильність пацієнта до розвитку цитокінового шторму, тим більше шансів у хворого вижити.

Підвищений рівень феритину є одним із можливих діагностичних тестів для людей, яких госпіталізують з COVID-19. Навіть загальний аналіз крові може виявитися інформативним, бо у важких пацієнтів буде збільшена кількість лейкоцитів як за рахунок лімфоцитів, так і нейтрофілів.

Як можна уникнути летальності від цитокінового шторму

Для цього зазвичай використовують імуносупресію за допомогою кортикостероїдів чи більш прицільних препаратів.

"У разі попередніх коронавірусних інфекцій, стероїдна терапія не виявилася ефективною та безпечною, тож під час цієї пандемії застосування стероїдів для зменшення запалення офіційно не радили", - звернула увагу Супрун.

Для запобігання цитокінового шторму вважають перспективними блокаду дії інтерлейкінів 1, 6 та 18, чи блокаду сигнальних шляхів, що передають від поверхні до ядра клітини інструкцію "розпочинати запалення та виділяти цитокіни".

Раніше ми писали про те, що вчені розробили спеціалізовані білки, що здатні боротися з надмірною реакцією імунної, яка провокує убивчий цитокіновий шторм у деяких важких випадках COVID-19.