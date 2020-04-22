COVID-19 вызывает убийственный шторм в организме: Супрун объяснила, как распознать угрозу

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала про цитокиновый шторм у пациентов с коронавирусом

Больные коронавирусом могут резко почувствовать ухудшение состояния и даже умереть из-за повреждения легких, мозга или печени. Вероятной причиной этого считают цитокиновый шторм, когда иммунная система слишком сильно и неразборчиво реагирует на инфекцию. Уляна Супрун подробно рассказала о такой убийственной реакции организма и объяснила, как это можно предотвратить.

Бывший руководитель Минздрава Украины отметила в Facebook, что ряд пациентов с COVID-19 имеют клинические симптомы и лабораторно выявлены маркеры цитокинового шторма.

Какие признаки свидетельствуют об угрозе пациенту со стороны иммунной системы:

высокая температура и низкое давление,

аномально учащенное сердцебиение.

"Анализ крови может показать существенное повышение ферритина, С-реактивного белка, фактора некроза опухолей альфа, интерлейкина-1 и гамма-интерферона. В общем, у пациентов с цитокиновым штормом при COVID-19 повышенно много цитокинов, по сравнению со здоровыми контролями", - говорится в публикации.

Цитокинами называют молекулы, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются" и сигнализируют. Участие цитокинового шторма была при "синдроме системной воспалительной реакции", "синдроме выброса цитокинов", "синдроме активации макрофагов" (клетки иммунной системы, участвующих в реакции воспаления и поглощения патогенов или мертвых клеток или других последствий иммунной реакции), "гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз".

"Это явление не новое, и сопровождает оно ряд инфекционных и аутоиммунных состояний. С цитокиновым штормом связывают высокую смертность людей среднего возраста от испанского гриппа в 1918-1920 годах, "свиного" гриппа H1N1 и "птичьего" гриппа H5N1, которые были уже в этом веке", - пишет Супрун.

Медик подчеркнула, что если оперативно выявить склонность пациента к развитию цитокинового шторма, тем больше у больного шансов на выживание.

Повышенный уровень ферритина является одним из возможных диагностических тестов для людей, которых госпитализируют с COVID-19. Даже общий анализ крови может оказаться информативным, так как у тяжелых пациентов будет увеличено количество лейкоцитов как за счет лимфоцитов, так и нейтрофилов.

Как можно избежать летальности от цитокинового шторма

Для этого обычно используют иммуносупрессию с помощью кортикостероидов или более прицельных препаратов.

"В случае предыдущих коронавирусных инфекций, стероидная терапия не оказалась эффективной и безопасной, поэтому во время этой пандемии применения стероидов для уменьшения воспаления официально не советовали", - обратила внимание Супрун.

Для предотвращения цитокинового шторма считают перспективными блокаду действия интерлейкинов 1, 6 и 18 или блокаду сигнальных путей, передающих от поверхности до ядра клетки инструкцию "начинать воспаление и выделять цитокины".

Ранее мы писали о том, что ученые разработали специализированные белки, способные бороться со чрезмерной иммунной реакцией, которая провоцирует убийственный цитокиновый шторм в некоторых тяжелых случаях COVID-19.