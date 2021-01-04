COVID-19 у дітей може викликати жахливу хворобу: симптоми схожі на вітрянку

Коронавірус у дітей може викликати схожу на вітрянку хворобу (колаж: РБК-Україна)

У Британії 6-річна дівчинка мало не померла після того, як її мама подумала, що вітряна віспа виявилася жахливою реакцією на коронавірус. Дитина почала погано себе почувати після того, як троє однокласників захворіли на вітрянку.

У Міллі Денверс було кілька прищиків, вона виглядала блідою, блювання і печіння почалися при температурі 39,9 градуса - і всю ніч вона плакала від болю. Про це повідомляє видання The Sun.

Її мама була стурбована тим, що плями, які вона вважала вітрянку, не вкривалися пухирями. Тому вона зателефонувала своєму терапевту. Їй порадили викликати швидку допомогу, і вона так і зробила.

Але жінка сама відвезла доньку у лікарню, оскільки час очікування лікарів був занадто довгим. Міллі спочатку госпіталізували в лікарню Уортінг, а потім у штучній комі перевели до лікарні Саутгемптона.

Вона залишалася у комі два дні. Виявилось, що у дівчинки синдром мультисистемного запалення у дітей та підлітків - реакція на коронавірус, який вона, мабуть, перенесла кілька тижнів тому без яких-небудь симптомів.

Аналізи крові показали, що печінка і нирки Міллі знаходяться у важкому становищі, і вона почала пити рідину протягом декількох годин після прибуття.

Лікарі лікарні вперше зіткнулися з такою хворобою. Даний сидром вражає одночасно кілька систем організму. Запальний процес викликає у дітей високу температуру, знижений тиск, кисневу недостатність і, в деяких випадках, відмова органів.

"Тільки у 5% дітей-носіїв COVID-19 з'являється синдром мультисистемного запалення. Моє власне серце билося так швидко, і мені стало погано, я не могла втратити свою маленьку дитину", - розповіла мама дівчинки.

Вона пробула в Саутгемптоні вісім днів, поки Міллі видужувала. На щастя, маленька дівчинка була вдома на Різдво і повністю одужала з допомогою фізіотерапії.

Нагадаємо, київський лікар пояснив, чому "швидкі" не поспішають на "ковідні" виклики.

Лікар розповів, що легка форма COVID-19 може викликати незворотні наслідки.