Легка форма COVID-19 може викликати незворотні наслідки: будуть страшніше самої хвороби

Лікар назвав найбільш небезпечні ускладнення після коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Коронавірус в легкій формі не так нешкідливий, як здається на перший погляд. Симптоми з часом можуть зникнути, але у пацієнта можуть виникнути неприємні та навіть небезпечні наслідки. І вони не будуть йти протягом тривалого часу.

Як розповів японський лікар Коїті Хирахата з клініки Hirahata Clinic в Токіо, наслідки після легкої форми COVID-19 можуть виявитися гірше, ніж сама хвороба. Про це пишуть у виданні РІА Новини.

Лікар зазначив, що у третини хворих після легкої форми коронавірусу були ускладнення і вони навіть ставали лежачими пацієнтами. Серйозні наслідки спостерігалися навіть у тих, хто всього один день був з температурою або переніс COVID-19 практично безсимптомно.

У багатьох пацієнтів спостерігалось не менше трьох симптомів ускладнень, але найпоширеніший – це слабкість. На неї скаржиться понад 97% хворих.

"Цей стан може тривати все життя або принаймні кілька років. У легких випадках воно може закінчитися через кілька місяців", - зазначив Хирахата.

На другому місці – пригніченість і депресії – вони спостерігаються у 86% пацієнтів.

На третьому – туман в голові, стан при якому неможливо сконцентруватись, погіршується пам'ять, сплутана свідомість, нездатність сформулювати думку. Цей симптом спостерігається у 83% пацієнтів.

Також у пацієнтів бувають такі наслідки хвороби:

Головний біль - 77,4%

Біль в усьому тілі – 77,4%

Проблеми з диханням – 73,3%

Безсоння – 71,3%

Втрата апетиту – 63%

Випадіння волосся – 52,9%

Відсутність нюху – 35,2%

Втрата смаку – 27,9%.

Як зазначає Хирахата, ці симптоми з часом можуть ослабнути, але не у всіх випадках вони можуть зникнути безслідно. Основна група, яка страждає від таких наслідків – це молоді люди, до 40-50 років. Вони становлять 80% пацієнтів. Варто відзначити, що жінки стикаються з ускладненнями в півтора раза частіше, ніж чоловіки.

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