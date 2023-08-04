Вкусный картофельный киш из вчерашнего пюре: простой и быстрый рецепт

Киш - это блюдо французской кухни, которое получило популярность за сытность и большое разнообразие начинок. Этот пирог нельзя назвать диетическим, однако множество вкусов, приятный аромат и хрустящее тесто влюбят в себя кого угодно.
Рецептом поделилась фудблогер Anny Cooking в своем Instagram.
Для приготовления картофельного киша вам понадобятся:
Начинка:
Сначала нужно нарезать лук и грибы кубиками. Еще можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога. Далее на сковороде, использовав небольшое количество растительного масла, поджарьте лук.
Добавьте грибы, масло, подсолите и тушите около пяти минут. После этого смешайте холодное картофельное пюре с мукой, солью и перцем. Натрите сыр.
Противень смажьте маслом, также нанесите масло на руки и выложите картофельное тесто в форму, распределите его ровно и сформируйте бортики.
Выложите начинку и сверху присыпьте сыром и грибами. Киш выпекайте в духовке при температуре 200 градусов, примерно 30 минут.
Дайте пирогу полностью остыть, затем выкладывайте из формы. Приятного аппетита!
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