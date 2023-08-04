Вкусный картофельный киш из вчерашнего пюре: простой и быстрый рецепт

Ингредиенты:

Для приготовления картофельного киша вам понадобятся:

картофельное пюре - 600 г

мука - 3 ст. л.

соль, перец и масло - по вкусу

Начинка:

лук - 1 шт.

шампиньоны - 8-10 шт.

сливочное масло - 20 г

моцарелла - 150-200 г

Как готовить

Сначала нужно нарезать лук и грибы кубиками. Еще можно оставить несколько кусочков грибов для украшения пирога. Далее на сковороде, использовав небольшое количество растительного масла, поджарьте лук.

Добавьте грибы, масло, подсолите и тушите около пяти минут. После этого смешайте холодное картофельное пюре с мукой, солью и перцем. Натрите сыр.

Противень смажьте маслом, также нанесите масло на руки и выложите картофельное тесто в форму, распределите его ровно и сформируйте бортики.

Выложите начинку и сверху присыпьте сыром и грибами. Киш выпекайте в духовке при температуре 200 градусов, примерно 30 минут.

Дайте пирогу полностью остыть, затем выкладывайте из формы. Приятного аппетита!