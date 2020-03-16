Як почувають себе евакуйовані українці з Італії: нові подробиці

Літак з евакуйованими українцями з Італії прибув в Україну 15 березня. Борт приземлився в аеропорту Бориспіль. У всіх пасажирів, а їх у літаку було 123 людини, коронавірус не виявлено. Їм зробили тест на COVID-19 прямо в аеропорту. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Італійські медики провели медичний огляд пасажирів при посадці в літак. Було здійснено також температурний скринінг. Безпосередньо під час посадки на борт українські медики також заміряли евакуйованим температуру тіла. У всіх пасажирів вона була в нормі. Медики Центру медицини катастроф протягом усього польоту проводили медико-санітарний нагляд.

Після прибуття літака в Україні в аеропорту "Бориспіль" лікарі-епідеміологи зробили всім прибулим українцям тест на COVID-19. Всі евакуйовані зобов'язалися здійснити 14-денну самоізоляцію (на час можливого інкубаційного періоду).

До речі, в Офісі президента повідомили, що за порушення домашнього карантину передбачена відповідальність. На самоізоляцію будуть відправлені люди без симптомів гострих вірусних захворювань і з негативним результатом тесту на COVID-19.

Нагадаємо, 14 березня на закритому засіданні Кабмін прийняв рішення про екстрену евакуації українських громадян з території Італії.