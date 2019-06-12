Ледь не повбивав людей: у Черкасах прокурор влаштував п'яний дебош (відео)

Заступник прокурора області розмахував зброєю і хотів помочитися на людей
Юрій Ковтун, заступник голови прокуратури Черкаської області Сергія Овчаренко, влаштував п'яний дебош в черкаському ресторані "Тарас Бульба". Відповідне відео виклав на своїй Facebook-сторінці лідер черкаського Нацкорпусу Дмитро Кухарчук.
Відомо, що 7 червня в ресторані з розмахом відзначали день народження Барбаша, начальника відділу процесуального керівництва по кримінальним справам ДБР прокуратури області.
У самий розпал гулянки Ковтун почав буянити. На відео іменинник Барбаш тримає заступника прокурора Ковтуна, який рветься в бій.
"Очманілі від безкарності, бухущі в сра*у прокурори ледь не повбивали відвідувачів Черкаського ресторану", - пише Кухарчук.
На відео можна побачити, що Барбашу вдалося вчасно забрати зброю у зампрокурора Ковтуна.
"Пістолет вдалося забрати, не ясно що воно з ним зробило б..." - пише Дмитро Кухарчук.
Прокурор влаштував п'яний дебош в ресорані Черкас (відео: facebook.com/slipiock)
Також за словами активіста, п'яний Ковтун дістав свій статевий орган і намагався помочитися на дівчат. Кухарчук стверджує, що таке відео також існує, однак його поки що не вдалося дістати.
"Це виродки, що мають стояти на сторожі громадського порядку і розслідувати справи проти злочинців", - написав Дмитро Кухарчук і додав, що разом з іншими активістами Нацкорпусу буде домагатися відставки Ковтуна і Овчаренка.
Користувачі мережі шоковані подібним інцидентом і активно коментують відео, опубліковане активістом.
Прокурор влаштував п'яний дебош в ресорані Черкас (скрін: facebook.com/slipiock)
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